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У Києві та області до кінця доби очікуються грози

16:10, 12 вересня 2024
Мешканців попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та місті Київ.
У Києві та області до кінця доби очікуються грози
Джерело фото: Getty Images
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У Києві та області до кінця доби 12 вересня очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Як пишуть у КМДА, гідрослужби КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень.

Зокрема, напоготові мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для очистки системи зливової каналізації.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, особливо тополь, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

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