На Сумщині неповнолітня вимагала гроші в одногрупниці — за справу взялася поліція

Зловмисниці вже повідомили про підозру.

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру неповнолітній, яка вимагала гроші в одногрупниці.

Як повідомила пресслужба поліції Сумської області, 17-річна місцева жителька створила в соціальній мережі фіктивну сторінку та, видаючи себе за іншу особу, вимагала грошові кошти у своєї одногрупниці.

«Підозрювана надсилала повідомлення з погрозами оприлюднити про неї інформацію особистого характеру, а згодом і погрозами фізичної розправи, якщо дівчина не заплатить певну суму грошей», - завили у поліції.

В загальному потерпіла перерахувала майже 20 000 гривень.

Наразі слідчі повідомили неповнолітній про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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