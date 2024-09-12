В Сумской области несовершеннолетняя требовала деньги у одногрупницы — за дело взялась полиция

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении несовершеннолетней, которая требовала деньги у одногрупницы.

Как сообщила пресс-служба полиции Сумской области, 17-летняя местная жительница создала в социальной сети фиктивную страницу и, выдавая себя за другого, требовала денежные средства у своей одногрупницы.

«Подозреваемая посылала сообщения с угрозами обнародовать о ней информацию личного характера, а впоследствии и угрозами физической расправы, если девушка не заплатит определенную сумму денег», - заявили в полиции.

В общей сложности потерпевшая перечислила почти 20 000 гривен.

Следователи сообщили несовершеннолетней о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 «Вымогательство» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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