Галина Третьякова предлагает отдельно установить, что на период приостановления трудового договора работодатель не обязан выплачивать зарплату, гарантийные и компенсационные выплаты

Также будет установлена обязанность сторон трудового договора постоянно, в том числе и при приостановлении действия трудового договора, в срок не более 10 календарных дней – информировать другую сторону об изменении своих контактных данных.

Фото: sluga-narodu.com

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова зарегистрировала проект постановления о принятии за основу его законопроекта 12255-1 о внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»

В частности, в статье 13 закона об организации трудовых отношений предлагается установить, что во время и за период приостановления действия трудового договора работодатель не обязуется выплачивать работнику заработную плату, гарантийные и компенсационные выплаты (кроме сумм, которые принадлежали ему на день приостановления трудовых отношений) и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, числе предоставлять, оплачивать и компенсировать любые отпуска, дни отдыха, пособие по временной нетрудоспособности, подавать соответствующие заявления (расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании).

В целом, как указывает Третьякова, законопроект предлагает дополнить положения Закона №2136 на время действия военного положения предусмотрев следующее:

особенности обмена документами, организации кадрового делопроизводства и архивного хранения документов у работодателя на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных не только на территориях активных боевых действий, но также на территориях возможных боевых действий из-за повышенных военных рисков;

обязанность сторон трудового договора постоянно (в том числе и при приостановлении действия трудового договора) обеспечивать возможность коммуникации с ней и безотлагательно (в срок не более 10 календарных дней) информировать другую сторону об изменении своих контактных данных;

определение прав и обязанностей работодателя, во время и за период приостановки действия трудового договора, относительно невыплаты работнику заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат (кроме сумм, которые принадлежали ему на день приостановки трудовых отношений) и необеспечения условий труда, необходимых для выполнения работы, предусмотренных законодательством о труде, коллективным договором;

определение максимального совокупного срока приостановления действия трудового договора, по инициативе одной из сторон, не более 90 календарных дней во время действия военного положения (учитывая сроки его продления);

определение права сторон приостановленного трудового договора прекратить такой трудовой договор по основаниям, определенным законодательством о труде;

установление обязанности работодателя, в случае прекращения приостановленного трудового договора, о проведении расчета с работником, а также выдачи трудовой книжки (в случае если она находится на хранении у работодателя) не позднее следующего рабочего дня после предъявления уволенным работником письменного требования;

установление обязанности работодателя в течение 60 дней с даты вступления в силу настоящего Закона уточнить, в случае размещения неактуальной информации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, сведения о своем местонахождении и информации для осуществления связи с ними;

установление обязанности работников, которые в период действия правового режима военного положения отсутствовали на работе в течение 90 дней подряд, и/или чьи рабочие места расположены на временно оккупированных территориях в течение 60 дней с даты вступления в силу настоящего Закона предоставить работодателю актуальную информацию о средствах связи с ними.

Автор: Наталя Мамченко

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