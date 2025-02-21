Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами – Верховный Суд

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего срочной службы о выплате единовременного денежного пособия в связи с наступлением инвалидности в результате ранения при исполнении интернационального долга из-за пропуска предусмотренного законом срока.

Источник фото: mil.in.ua

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Военнослужащие срочной службы имеют право на единовременную денежную помощь только в случае установления инвалидности в течение службы или в течение трех месяцев после увольнения. Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью обязателен и не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 23 января 2025 года по делу №380/14731/23.

Обстоятельства дела

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Министерства обороны Украины на решения судов первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворивших иск военнослужащего срочной службы и обязавших ответчика назначить ему одноразовую денежную помощь в связи с наступлением инвалидности II группы в результате ранения во время прохождения службы. Речь шла о ранении, связанном с исполнением обязанностей военной службы при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан с 25 октября 1985 года по 5 мая 1987 года.

Суть спора заключалась в том, что истец в 2022 году обратился в Министерство обороны с требованием о выплате единовременного пособия в связи с установлением ему инвалидности II группы. В выплате ему было отказано на основании того, что согласно законодательству военнослужащие срочной службы имеют право на получение такой помощи только в случае установления инвалидности во время прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы. Истцу же инвалидность была установлена ​​спустя более 20 лет после увольнения.

Суд первой инстанции признал противоправным отказ Министерства обороны в выплате пособия, сославшись на то, что истец не получал никаких выплат раньше, а значит, имеет право на их назначение. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, аргументируя, что истец, учитывая неполучение причитающегося ему одноразового денежного пособия в связи с установлением ему инвалидности впервые, сохранил за собой право на получение такой выплаты в связи с повторным установлением ему инвалидности.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска. Суд отметил, что согласно пункту 6 части второй статьи 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» военнослужащие срочной службы имеют право на единовременную денежную помощь только в случае установления инвалидности в течение службы или в течение трех месяцев после увольнения. Верховный Суд подчеркнул, что этот срок императивный и не подлежит расширенному толкованию.

Суд также отметил, что истец имел возможность обратиться за получением страховых выплат сразу после установления инвалидности впервые в 1998 году, однако не сделал этого. Отсутствие обращений в течение более 20 лет не может являться основанием для нарушения четко определенных законодательством сроков. Кроме того, указал, что на время установления истцу инвалидности II группы, не предусматривалась возможность получения одноразовой помощи военнослужащему срочной военной службы в случае наступления инвалидности после истечения трех месяцев со дня увольнения со службы.

Верховный Суд сформулировал правовой вывод о том, что установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за единовременной денежной помощью является обязательным и не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами. Также суд подчеркнул, что право на получение страховых выплат в рамках государственного обязательного страхования должно реализовываться своевременно, а его неиспользование не может являться основанием для повторного обращения через значительный промежуток времени.

Автор: Наталя Мамченко

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