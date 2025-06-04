Парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс о распространении льготного налогообложения на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче лекарств

Верховная Рада приняла за основу законопроект 13134 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа.
Цель законопроекта — распространение льготного налогообложения на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче (от поставщика к пациенту) лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, приобретенных по договорам управляемого доступа, закупленных по смешанному финансированию, что будет способствовать расширению безвозмездного доступа пациентов в Украине к инновационному лечению.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, вводя, в частности, положения о:
Условием для применения такого налогообложения является приобретение уполномоченным лицом лекарственных средств и медицинских изделий за средства местных бюджетов или за средства субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, имеющих лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и если лекарственные средства и медицинские изделия включены в Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых за средства государственного бюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению, и в Перечень лекарственных средств, закупаемых по договорам управляемого доступа. В настоящее время правило относительно указанного налогообложения применяется только, если закупка лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе по договорам управляемого доступа, финансируется за счет средств государственного бюджета.
Автор: Наталя Мамченко
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