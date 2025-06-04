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Парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс о распространении льготного налогообложения на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче лекарств

11:52, 4 июня 2025
Предлагается распространить льготное налогообложение на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче от поставщика к пациенту лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, приобретенных по договорам управляемого доступа, закупленных по смешанному финансированию.
Парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс о распространении льготного налогообложения на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче лекарств
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Верховная Рада приняла за основу законопроект 13134 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа.

Цель законопроекта — распространение льготного налогообложения на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче (от поставщика к пациенту) лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, приобретенных по договорам управляемого доступа, закупленных по смешанному финансированию, что будет способствовать расширению безвозмездного доступа пациентов в Украине к инновационному лечению.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, вводя, в частности, положения о:

  • нераспространении правила об увеличении финансового результата налогового (отчетного) периода ГП «МЗУ» в размере, превышающем 4% налогооблагаемой прибыли ГП «МЗУ» предыдущего отчетного года, в результате безвозмездной передачи лекарственных средств учреждениям здравоохранения и департаментам здравоохранения местных государственных администраций, если закупка лекарственных средств по ДУД происходит не только за средства государственного бюджета, но и за средства местных бюджетов, предназначенных для выполнения программ здравоохранения, и средства учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • распространении правила о невключении в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц в виде стоимости безвозмездно предоставленных (переданных) ГП «МЗУ» лекарственных средств, закупленных по ДУД по принципу смешанного финансирования (на сегодня такое правило применяется, только если ДУД финансируется за счет средств государственного бюджета);
  • распространении правила о невключении в налогооблагаемый доход плательщиков единого налога первой – третьей группы стоимости безвозмездно предоставленных (переданных) ГП «МЗУ» в пользу субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, лекарственных средств, закупленных по ДУД по принципу смешанного финансирования (на сегодня такое правило применяется только если ДУД финансируется за счет средств государственного бюджета).

Условием для применения такого налогообложения является приобретение уполномоченным лицом лекарственных средств и медицинских изделий за средства местных бюджетов или за средства субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, имеющих лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и если лекарственные средства и медицинские изделия включены в Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых за средства государственного бюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению, и в Перечень лекарственных средств, закупаемых по договорам управляемого доступа. В настоящее время правило относительно указанного налогообложения применяется только, если закупка лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе по договорам управляемого доступа, финансируется за счет средств государственного бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

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Парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс о распространении льготного налогообложения на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче лекарств

Предлагается распространить льготное налогообложение на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче от поставщика к пациенту лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, приобретенных по договорам управляемого доступа, закупленных по смешанному финансированию.

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