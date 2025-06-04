Подделка лицензий на экспорт курятины – киевскую компанию разоблачили на фальсификации документов на более 100 тонн мяса

В Киеве разоблачили схему экспорта мяса в ЕС по поддельным лицензиям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевскую компанию разоблачили в использовании фальшивых лицензий для экспорта курятины в страны ЕС. По данным Киевской таможни и Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области, речь идет о пяти партиях мяса общим весом более 100 тонн и стоимостью более 15,5 миллиона гривен.

Во время таможенного оформления экспортер предоставлял поддельные лицензии, в которых менялись данные в зависимости от конкретной партии - в частности страна назначения, покупатель и тому подобное. Лицензии якобы выдавало Министерство экономики Украины.

После выявления фактов фальсификации Киевская таможня передала материалы в БЭБ. Следователи сообщили должностному лицу компании о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 201-3 (контрабанда товаров) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов). Обвинительный акт уже направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.