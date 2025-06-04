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Верховная Рада приняла закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков

11:35, 4 июня 2025
Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.
Верховная Рада приняла закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11495 о внесении изменений в статью 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Цель – гарантировать право военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

Так, пункт 21 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» дополнен нормой о том, что неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16-2 Закона «Об отпусках», которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, подлежат денежной компенсации, выплачиваемой в год увольнения военнослужащих со службы.

В новой редакции пункта 22 указывается, что в случае гибели (смерти) военнослужащих денежная компенсация за все неиспользованные ими за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16-2 Закона «Об отпусках», выплачивается лицу (лицам), определенной (определенным) в личном распоряжении на случай плена, а в случае отсутствия такого распоряжения – лицам, указанным в пункте 6 статьи 9 этого Закона, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а в случае их отсутствия – входит в состав наследства.

Этот Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабмин должен будет в течение одного месяца со дня опубликования этого закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект компенсация военнослужащие отпуск

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Верховная Рада приняла закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков

Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

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