В Киеве во время комендантского часа спортсмен ударил военнослужащего на блокпосту

Инцидент произошел на одном из блокпостов в Голосеевском районе столицы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему жителю столицы в причинении телесных повреждений военнослужащему Национальной гвардии, который нес службу на блокпосту во время действия комендантского часа.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 1 июня во время комендантского часа на одном из блокпостов при въезде в Киев, в Голосеевском районе, был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находился ее пьяный пассажир.

Пока полицейские общались с водительницей, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с выполнением им служебных обязанностей на блокпосту.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый профессионально занимается боевыми искусствами.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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