Верховна Рада прийняла закон про виплату військовослужбовцям грошової компенсації за всі невикористані дні відпусток

Невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток будуть підлягати грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11495 про внесення змін до статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Метою є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Так, п. 21 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнено нормою про те, що невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки», що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

У новій редакції пункту 22 вказується, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки», виплачується особі (особам), визначеній (визначеним) в особистому розпорядженні на випадок полону, а в разі відсутності такого розпорядження – особам, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабмін повинен буде протягом одного місяця з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Автор: Наталя Мамченко

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