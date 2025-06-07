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Верховна Рада прийняла закон про виплату військовослужбовцям грошової компенсації за всі невикористані дні відпусток

18:00, 7 червня 2025
Невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток будуть підлягати грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.
Верховна Рада прийняла закон про виплату військовослужбовцям грошової компенсації за всі невикористані дні відпусток
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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11495 про внесення змін до статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Метою є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Так, п. 21 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнено нормою про те, що невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки», що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

У новій редакції пункту 22 вказується, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки», виплачується особі (особам), визначеній (визначеним) в особистому розпорядженні на випадок полону, а в разі відсутності такого розпорядження – особам, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабмін повинен буде протягом одного місяця з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Автор: Наталя Мамченко

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