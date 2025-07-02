Президент подписал закон, по которому товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным характеристикам, смогут конфисковать

Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, наличие, наименование или название, количество которых не соответствуют данным, заявленным в таможенной декларации или в других документах, будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.

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Президент Владимир Зеленский 2 июля подписал закон 4323-ІХ о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов административной ответственности за нарушение таможенных правил. Соответствующий законопроект 10257 Верховная Рада 25 марта приняла в целом во втором чтении.

В частности, изложена в новой редакции статья 473 Таможенного кодекса относительно пересылки через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров.

Так, пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, наличие, наименование или название, количество которых не соответствуют данным, заявленным в таможенной декларации или в других документах, которые в соответствии с законодательством Украины по вопросам таможенного дела заменяют таможенные декларации, товаросопроводительных и/или коммерческих документах, будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.

Также внесены изменения в статью 242 ТК и установлено обязанность лица, которому выдаются транспортные средства со складов таможенных органов (которые были предварительно изъятыми в соответствии со статьей 511 ТК) во исполнение мирового соглашения или в отношении которых судом не было принято решение о конфискации по делам о нарушении таможенных правил по частям шестым статей 470 и 481 ТК, в 10-дневный срок с момента получения со склада таможенного органа поместить такие транспортные средства в иной таможенный режим или вывезти их за пределы таможенной территории Украины.

Предлагается также определить, что в случае невыполнения такой обязанности лицо подлежит административной ответственности (с этой целью ТК дополняется новой статьей 481-1, и вносятся соответствующие изменения в статьи 460, 522).

Будет предусмотрено, что в случае принятия судом решения по делам о нарушении таможенных правил, возбужденных по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 6 статьи 470 и ч. 6 статьи 481 ТК, в соответствии с которым не применяется административное взыскание в виде конфискации временно изъятых транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения, или в случае прекращения производства по таким делам, а также в случае выполнения мирового соглашения по делам о нарушении таможенных правил, возбужденных по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 6 статьи 470 и ч. 6 статьи 481 настоящего Кодекса, такие транспортные средства выдаются таможенным органом держателю товара после возмещения расходов на их хранение. При этом в случае прекращения производства по таким делам за отсутствием события и/или состава административного правонарушения расходы на хранение не возмещаются. Держатель товара обязан в 10-дневный срок со дня получения таких транспортных средств со склада таможенного органа поместить их в иной таможенный режим или вывезти их за пределы таможенной территории Украины.

Соответственно в статье 481-1 будет предусмотрено, что невыполнение в срок обязанности по вывозу за пределы таможенной территории Украины или помещению в иной таможенный режим транспортных средств личного пользования или транспортных средств коммерческого назначения, выданных со склада таможенного органа, - влечет за собой наложение штрафа в размере от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств.

Также вводится новая статья 487-1 ТК, в которой в обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил, включается недостижение лицом на момент совершения нарушения таможенных правил 16-летнего возраста.

Кроме того, новой статьей 487-1 ТК будет предусмотрено, что производство по делу о нарушении таможенных правил не может быть начато, а начатое подлежит закрытию при следующих обстоятельствах:

отсутствие события и/или состава нарушения таможенных правил;

невменяемость лица, совершившего противоправное действие или бездействие;

недостижение лицом на момент совершения нарушения таможенных правил шестнадцатилетнего возраста;

совершение правонарушения в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;

отмена акта, устанавливающего ответственность за нарушение таможенных правил;

истечение на момент рассмотрения дела о нарушении таможенных правил сроков, предусмотренных статьей 467 настоящего Кодекса;

наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, постановления таможенного органа или суда о наложении административного взыскания и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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