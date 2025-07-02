В Сумской области разворовали почти 2 млн грн во время ремонта спортивной зоны

Прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу одного из поселковых советов Сумщины, из-за действий которой бюджет потерял почти 2 млн грн.

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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении начальнице отдела образования, молодежи и спорта одного из поселковых советов Роменского района Сумской области, злоупотребление служебным положением которой путем подделки документов причинило государственным интересам ущерб почти в 2 млн грн.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, в 2021 году указанная должностное лицо заключила с обществом с ограниченной ответственностью договор на капитальный ремонт спортивной зоны с установкой уличных тренажеров и элементов воркаута на территории одного из учебных заведений Роменщины.

Несмотря на то, что после завершения ремонта директор общества внес в официальную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных материалов, начальница отдела подписала его.

Согласно заключению экспертизы, в результате злоупотребления служебным положением должностного лица директор общества завладел бюджетными средствами на сумму 1 млн 983 тыс. грн.

В прокуратуре напомнили, что в отношении директора общества с ограниченной ответственностью в суд направлен обвинительный акт по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

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