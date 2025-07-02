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На Сумщині розікрали майже 2 млн грн під час ремонту спортивної зони

23:22, 2 липня 2025
Прокуратура повідомила про підозру посадовиці однієї з селищних рад Сумщини, через дії якої бюджет втратив майже 2 млн грн.
На Сумщині розікрали майже 2 млн грн під час ремонту спортивної зони
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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру начальниці відділу освіти, молоді та спорту однієї з селищних рад Роменського району Сумської області, зловживання службовим становищем якої шляхом підробки документів спричинило державним інтересам майже 2 млн грн збитків.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, у 2021 році зазначена посадовця уклала з Товариством з обмеженою відповідальністю договір щодо капітального ремонту спортивної зони із встановленням вуличних тренажерів та елементів воркауту на території одного з навчальних закладів Роменщини.

Попри те, що після завершення ремонту директор Товариства вніс до офіційної документації завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та вартість використаних матеріалів, начальниця відділу підписала його.

Згідно з висновком експертизи унаслідок зловживання службовим становищем посадовиці директор Товариства заволодів бюджетними коштами в сумі 1 млн 983 тис. грн.

У прокуратурі нагадали, стосовно директора Товариства з обмеженою відповідальністю до суду направлено обвинувальний акт за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

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прокуратура Ромни

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