Смена имени в Украине — условия, сроки рассмотрения, необходимые документы

Министерство юстиции разъяснило основные аспекты смены имени.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, что украинское законодательство предусматривает четкий порядок смены фамилии, собственного имени или даже отчества — как для совершеннолетних лиц, так и для лиц, не достигших 18 лет.

Имя физического лица, являющегося гражданином Украины, состоит из фамилии, собственного имени и отчества, если иное не вытекает из закона или обычая национального меньшинства, к которому оно принадлежит.

С какого возраста доступна услуга

С 16 лет — лицо имеет полное право самостоятельно изменить имя.

С 14 до 16 лет — при наличии письменного согласия родителей или опекуна.

Куда обращаться

Заявление о смене имени подается в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) по месту проживания. Для лиц, которые постоянно проживают за границей, — в консульское учреждение.

Заявление подается в письменной форме при наличии паспорта гражданина Украины. Для смены имени физического лица, достигшего 14-летнего возраста, дополнительно подается свидетельство о рождении и справка с места жительства.

Перечень необходимых документов

Заявление о смене имени;

Свидетельство о рождении заявителя;

Свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке);

Свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);

Свидетельства о рождении детей (если у заявителя есть малолетние или несовершеннолетние дети);

Свидетельства о смене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее менялось;

Фотография заявителя;

Письменное обязательство заявителя, составленное в произвольной форме, с нотариально удостоверенной подлинностью подписи, о его осведомленности об ответственности за сообщение ложных сведений и необходимости обмена паспорта и других документов в случае смены имени (в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 3 главы 4 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине);

Квитанция об уплате госпошлины.

Во время подачи заявления сотрудник ЗАГСа сверяет указанные данные с документами и предупреждает заявителя об ответственности за предоставление ложных сведений, а также о необходимости обмена паспорта.

Если изменить имя хочет лицо, достигшее 14-летнего возраста, к заявлению обязательно прилагается письменное согласие родителей или опекуна. В большинстве случаев требуется согласие обоих родителей.

Стоимость услуги

Смена имени проводится после уплаты заявителем государственной пошлины, а для граждан Украины, постоянно проживающих за границей — после уплаты консульского сбора.

Текущая стоимость услуги составляет:

5,10 грн — за регистрацию смены фамилии, имени и отчества (кроме случая при заключении брака);

51 грн — за повторную смену (не связанную с заключением брака).

Сроки рассмотрения заявления

Заявление рассматривается в срок до трех месяцев со дня подачи. В случае наличия объективных причин (например, необходимости дополнительных проверок, уточнения обстоятельств или получения ответов от других органов) этот срок может быть продлен, но не более чем до шести месяцев.

В этот период орган госрегистрации направляет запросы в Национальную полицию для проверки наличия оснований для отказа в смене имени, таких как:

открытые уголовные производства;

непогашенная или неснятая судимость;

нахождение в розыске;

предоставление заведомо ложных сведений.

По завершении проверки принимается решение о разрешении или отказе в смене имени. Отказ предоставляется в письменной форме с указанием причин.

Выдача свидетельства о смене имени

В случае положительного решения заявителю предоставляется письменное разрешение на смену имени, на основании которого он имеет право завершить процедуру. Для этого необходимо в течение трех месяцев с момента получения разрешения обратиться в ЗАГС, выдавший его, для внесения изменений в актовые записи и получения свидетельства о смене имени.

Если в течение трех месяцев с даты выдачи разрешения лицо не обратится для госрегистрации, разрешение утрачивает силу, и вся процедура должна быть начата заново — включая подачу нового заявления, пакета документов, проверок и ожидание решения.

В Минюсте добавили, что после регистрации смены имени гражданин должен обратиться в соответствующие органы для обновления своих документов — паспорта, идентификационного кода, документов об образовании, прав собственности и других — в соответствии с новым именем, указанным в свидетельстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.