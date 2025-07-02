Смена имени в Украине — условия, сроки рассмотрения, необходимые документы

Министерство юстиции Украины напомнило, что украинское законодательство предусматривает четкий порядок смены фамилии, собственного имени или даже отчества — как для совершеннолетних лиц, так и для лиц, не достигших 18 лет.
Имя физического лица, являющегося гражданином Украины, состоит из фамилии, собственного имени и отчества, если иное не вытекает из закона или обычая национального меньшинства, к которому оно принадлежит.
С какого возраста доступна услуга
С 16 лет — лицо имеет полное право самостоятельно изменить имя.
С 14 до 16 лет — при наличии письменного согласия родителей или опекуна.
Куда обращаться
Заявление о смене имени подается в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) по месту проживания. Для лиц, которые постоянно проживают за границей, — в консульское учреждение.
Заявление подается в письменной форме при наличии паспорта гражданина Украины. Для смены имени физического лица, достигшего 14-летнего возраста, дополнительно подается свидетельство о рождении и справка с места жительства.
Перечень необходимых документов
Во время подачи заявления сотрудник ЗАГСа сверяет указанные данные с документами и предупреждает заявителя об ответственности за предоставление ложных сведений, а также о необходимости обмена паспорта.
Если изменить имя хочет лицо, достигшее 14-летнего возраста, к заявлению обязательно прилагается письменное согласие родителей или опекуна. В большинстве случаев требуется согласие обоих родителей.
Стоимость услуги
Смена имени проводится после уплаты заявителем государственной пошлины, а для граждан Украины, постоянно проживающих за границей — после уплаты консульского сбора.
Текущая стоимость услуги составляет:
5,10 грн — за регистрацию смены фамилии, имени и отчества (кроме случая при заключении брака);
51 грн — за повторную смену (не связанную с заключением брака).
Сроки рассмотрения заявления
Заявление рассматривается в срок до трех месяцев со дня подачи. В случае наличия объективных причин (например, необходимости дополнительных проверок, уточнения обстоятельств или получения ответов от других органов) этот срок может быть продлен, но не более чем до шести месяцев.
В этот период орган госрегистрации направляет запросы в Национальную полицию для проверки наличия оснований для отказа в смене имени, таких как:
По завершении проверки принимается решение о разрешении или отказе в смене имени. Отказ предоставляется в письменной форме с указанием причин.
Выдача свидетельства о смене имени
В случае положительного решения заявителю предоставляется письменное разрешение на смену имени, на основании которого он имеет право завершить процедуру. Для этого необходимо в течение трех месяцев с момента получения разрешения обратиться в ЗАГС, выдавший его, для внесения изменений в актовые записи и получения свидетельства о смене имени.
Если в течение трех месяцев с даты выдачи разрешения лицо не обратится для госрегистрации, разрешение утрачивает силу, и вся процедура должна быть начата заново — включая подачу нового заявления, пакета документов, проверок и ожидание решения.
В Минюсте добавили, что после регистрации смены имени гражданин должен обратиться в соответствующие органы для обновления своих документов — паспорта, идентификационного кода, документов об образовании, прав собственности и других — в соответствии с новым именем, указанным в свидетельстве.
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