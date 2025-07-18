Кабмин утвердил порядок передачи в безвозмездное пользование культовых зданий, которые принадлежат государству

Передача культовых зданий в безвозмездное пользование будет считаться согласованной даже, если ГЭСС, государственное предприятие или орган местного самоуправления не согласовали в течение 20 дней такую передачу.

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Кабмин постановлением от 7 июля 2025 года №854 утвердил Порядок передачи религиозной организации в безвозмездное пользование (ссуду) государственного или коммунального имущества, которое является культовым имуществом – в частности, культовым зданием, сооружением или комплексом культовых зданий, с целью проведения религиозной практики.

Ссудодателем в данном случае выступает: государственное или коммунальное предприятие, учреждение, организация, хозяйственное общество, государственная или коммунальная доля в уставном капитале которых превышает 50%, орган местного самоуправления, на балансе которого находится объект ссуды.

Объект ссуды — это государственное или коммунальное имущество, которое является культовым имуществом, в частности, культовым зданием, сооружением или комплексом культовых зданий.

Уполномоченный орган управления:

областная, Киевская городская госадминистрация, другой орган, уполномоченный управлять государственным имуществом, — для объектов ссуды, полномочия по реализации прав государства как собственника в отношении которых осуществляет соответствующий орган;

орган местного самоуправления — для объектов ссуды, являющихся собственностью соответствующей территориальной общины, полномочия по управлению которыми осуществляются соответствующей сельской, поселковой, городской, районной, областной радой или ее исполнительными органами.

Процедура передачи в безвозмездное пользование

Для получения культового имущества в безвозмездное пользование религиозная организация подает уполномоченному органу управления ходатайство. Тот согласовывает передачу объектов религиозным организациям с ГЭСС, ссудодателем (которым, напомним, является государственное предприятие, орган местного самоуправления и т.п.) в случае, когда уполномоченный орган управления и ссудодатель не совпадают в одном лице.

Для получения согласования уполномоченный орган направляет в ГЭСС и ссудодателю письмо.

Срок согласования ими не может превышать 20 календарных дней со дня регистрации ГЭСС, ссудодателем письма.

В случае, когда ГЭСС, ссудодатель в срок 20 дней не сообщили уполномоченному органу управления о согласовании передачи объекта ссуды в безвозмездное пользование (ссуду), такая передача считается согласованной.

В случае, когда согласно материалам технической инвентаризации, техническому паспорту объекта недвижимого имущества, учетной документации объекта культурного наследия, фондово-учетной документации музея не определено целевое назначение потенциального объекта ссуды как культовое, такое определение целевого назначения осуществляется в установленном законодательством порядке.

При рассмотрении вопроса об определении целевого назначения потенциального объекта ссуды как культового могут учитываться результаты религиоведческой экспертизы. ГЭСС обеспечивает религиоведческую экспертизу по просьбе уполномоченного органа управления или других органов.

Объекты культурного наследия, являющиеся памятниками культурного наследия, могут быть переданы в безвозмездное пользование религиозной организации после получения уполномоченным органом управления согласования:

МКСК — в отношении памятников национального значения;

органа охраны культурного наследия областной, Киевской городской госадминистрации — в отношении памятников местного значения.

Если объект ссуды является музейным предметом, музейной коллекцией государственной части Музейного фонда Украины, передача на временное хранение пользователю осуществляется после получения уполномоченным органом управления согласия музеев, в которых они хранятся, предоставленного по решению:

центрального органа исполнительной власти, в сфере управления которого находится музей, — для музеев, основанных на государственной форме собственности;

органа местного самоуправления, в управлении которого находится музей, — для музеев, основанных на коммунальной форме собственности.

По результатам рассмотрения ходатайства уполномоченный орган управления принимает решение о передаче или об отказе в передаче объекта ссуды в безвозмездное пользование.

Решение уполномоченного органа управления может не содержать ссылки на фактические обстоятельства дела и доказательства и другие материалы дела, если такое решение принято на основании заключения ГЭСС, составленного по результатам проведения религиоведческой экспертизы объекта ссуды, если указанное заключение уже содержит соответствующее мотивирование и доведено до религиозной организации надлежащим образом.

На основании решения о передаче объекта ссуды в безвозмездное пользование (ссуду) с религиозной организацией заключается договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом ссуды. Срок действия договора не может превышать 10 лет.

Пользователь не имеет права передавать объект ссуды третьим лицам в пользование.

Капитальный ремонт объекта ссуды проводится пользователем за его счет, если иное не установлено договором пользования или охранным договором, который является приложением к договору пользования.

Пользователь возмещает ссудодателю часть расходов по уплате земельного налога пропорционально площади объекта ссуды в общей площади культового здания, сооружения или комплекса культовых зданий и занимаемой им площади земельного участка.

В случае прекращения договора пользования пользователь обязан, в частности, возместить ссудодателю убытки в случае ухудшения состояния или утраты (полной или частичной) объекта ссуды (то есть, культового имущества) по вине пользователя (в пределах сумм, превышающих сумму страхового возмещения, если оно распространяется на случаи ухудшения состояния или утраты объекта ссуды), или в случае демонтажа или другого изъятия неотъемлемых улучшений/капитального ремонта.

Автор: Наталя Мамченко

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