Кабмін затвердив порядок передачі у безоплатне користування культових будівель, які належать державі

Передача культових будівель у безоплатне користування буде вважатися погодженою навіть, якщо ДЕСС, державне підприємство чи орган місцевого самоврядування не погодили протягом 20 днів таку передачу.

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Кабмін постановою від 7 липня 2025 року №854 затвердив Порядок передачі релігійній організації в безоплатне користування (позичку) державного або комунального майна, яке є культовим майном – зокрема культовою будівлею, спорудою чи комплексом культових будівель, з метою проведення релігійної практики.

Позичкодавцем у даному разі виступає: державне чи комунальне підприємство, установа, організація, господарське товариство, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%, орган місцевого самоврядування, на балансі якого перебуває об’єкт позички.

Об’єкт позички — це державне або комунальне майно, яке є культовим майном, зокрема культовою будівлею, спорудою чи комплексом культових будівель.

Уповноважений орган управління:

обласна, Київська міська держадміністрація, інший орган, уповноважений управляти державним майном, — для об’єктів позички, повноваження щодо реалізації прав держави як власника щодо яких здійснює відповідний орган;

орган місцевого самоврядування — для об’єктів позички, що є власністю відповідної територіальної громади, повноваження з управління якими здійснюється відповідною сільською, селищною, міською, районною, обласною радою чи її виконавчими органами.

Процедура передачі у безоплатне користування

Для отримання культового майна в безоплатне користування релігійна організація подає уповноваженому органу управління клопотання. Той погоджує передачу об’єктів релігійним організаціям з ДЕСС, позичкодавцем (яким, нагадаємо, є державне підприємство, орган місцевого самоврядування тощо) у разі, коли уповноважений орган управління та позичкодавець не збігаються в одній особі.

Для отримання погодження уповноважений орган надсилає до ДЕСС і позичкодавця лист.

Строк погодження ними не може перевищувати 20 календарних днів з дня реєстрації ДЕСС, позичкодавцем листа.

У разі коли ДЕСС, позичкодавець в строк 20 днів не повідомили уповноваженому органу управління про погодження передачі об’єкта позички в безоплатне користування (позичку), така передача вважається погодженою.

У разі коли згідно з матеріалами технічної інвентаризації, технічним паспортом об’єкта нерухомого майна, облікової документації об’єкта культурної спадщини, фондово-облікової документації музею не визначено цільове призначення потенційного об’єкта позички як культове, таке визначення цільового призначення здійснюється в установленому законодавством порядку.

Під час розгляду питання про визначення цільового призначення потенційного об’єкта позички як культового можуть враховуватися результати релігієзнавчої експертизи. ДЕСС забезпечує релігієзнавчу експертизу на прохання уповноваженого органу управління або інших органів.

Об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятками культурної спадщини, можуть бути передані у безоплатне користування релігійній організації після отримання уповноваженим органом управління погодження:

МКСК — щодо пам’яток національного значення;

органу охорони культурної спадщини обласної, Київської міської держадміністрації — щодо пам’яток місцевого значення.

Якщо об’єкт позички є музейним предметом, музейною колекцією державної частини Музейного фонду України, передача на тимчасове зберігання користувачу здійснюється після отримання уповноваженим органом управління згоди музеїв, в яких вони зберігаються, наданої за рішенням:

центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває музей, — для музеїв, заснованих на державній формі власності;

органу місцевого самоврядування, в управлінні якого перебуває музей, — для музеїв, заснованих на комунальній формі власності.

За результатами розгляду клопотання уповноважений орган управління ухвалює рішення про передачу або про відмову в передачі об’єкта позички у безоплатне користування.

Рішення уповноваженого органу управління може не містити посилання на фактичні обставини справи і докази та інші матеріали справи, якщо таке рішення ухвалено на підставі висновку ДЕСС, складеного за результатами проведення релігієзнавчої експертизи об’єкта позички, якщо зазначений висновок уже містить відповідне мотивування та доведений до релігійної організації належним чином.

На підставі рішення про передачу об’єкта позички в безоплатне користування (позичку) з релігійною організацією укладається договір безоплатного користування (позички) об’єктом позички. Строк дії договору не може перевищувати 10 років.

Користувач не має права передавати об’єкт позички третім особам в користування.

⁠Капітальний ремонт об’єкта позички проводиться користувачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором користування чи охоронним договором, який є додатком до договору користування.

Користувач відшкодовує позичкодавцю частину витрат із сплати земельного податку пропорційно площі об’єкта позички у загальній площі культової будівлі, споруди чи комплексу культових будівель та займаній ним площі земельної ділянки.

У разі припинення договору користування користувач зобов’язаний зокрема відшкодувати позичкодавцю збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта позички (тобто, культового майна) з вини користувача (в межах сум, що перевищують суму страхового відшкодування, якщо воно поширюється на випадки погіршення стану або втрати об’єкта позички), або в разі демонтажу чи іншого вилучення невід’ємних поліпшень/капітального ремонту.

Автор: Наталя Мамченко

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