При назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен учитывать потребность в исполнении гражданами воинского долга — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при рассмотрении вопроса о назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен дополнительно выяснить целесообразность такого назначения, учитывая обязанность защиты Отечества и всеобщую мобилизацию.

Представление органа опеки и попечительства о назначении второго опекуна над недееспособным лицом должно быть надлежаще обоснованным и содержать доказательства невозможности выполнения обязанностей первым опекуном.

В условиях военного положения при рассмотрении вопроса о назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен дополнительно выяснить целесообразность такого назначения, учитывая конституционную обязанность защиты Отечества и возможность выполнения функций опекуна другими лицами.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 23 июля 2025 года, рассмотрев дело №279/3630/24 о назначении вторым (дополнительным) опекуном над недееспособным лицом.

Обстоятельства дела

В обоснование требований заявитель ссылался на то, что его родной брат является инвалидом с детства первой группы «А» бессрочно, нуждается в постоянном постороннем уходе и надзоре.

Указывал, что другое ранее назначенное опекуном лицо в связи с семейными обстоятельствами не может постоянно находиться рядом с подопечным, как того требует последний, поэтому он всегда ей помогает. Управление труда и социальной защиты населения предлагает назначить его вторым опекуном родного брата, поскольку последний вследствие устойчивого психического расстройства не способен осознавать значение своих действий и руководить ими (нуждается в назначении опекуна).

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления, руководствуясь тем, что отсутствуют доказательства в подтверждение существования оснований для необходимости назначения второго опекуна над недееспособным лицом, удовлетворение заявления может создать предпосылки для уклонения заявителя от мобилизации на период военного положения, который является лицом призывного возраста в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов, учитывая следующее.

Назначение опекуна недееспособного лица осуществляется по представлению органа опеки и попечительства, которое должно соответствовать требованиям закона относительно его обоснованности и содержания, должно быть подано в надлежащей процессуальной форме согласно требованиям ГПК.

При внесении представления орган опеки и попечительства должен учесть наилучшие интересы лица, над которым устанавливается опека.

Однако в представлении органом опеки и попечительства не был выяснен вопрос возможности назначения опекуном заявителя, который является военнообязанным, а в условиях военного положения орган опеки должен надлежащим образом выяснить вопрос целесообразности назначения именно его опекуном, учитывая закрепленную в Конституции Украины обязанность защиты Отечества и всеобщую мобилизацию, с учетом всех обстоятельств, в том числе способности выполнения функций опекуна недееспособного лица другими лицами, в частности ранее назначенным опекуном.

Именно орган опеки и попечительства на основании обращения лица мужского пола призывного возраста с заявлением о назначении его опекуном недееспособного лица, учитывая введенное в государстве военное положение и закрепленную ст. 65 Конституции Украины обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, должен выяснить необходимость такого, избегая возможных злоупотреблений в этом вопросе, и надлежащим образом мотивировать свое представление о возможности назначения лица опекуном и, прежде всего, необходимости такого.

Автор: Наталя Мамченко

