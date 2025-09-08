Під час призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен зважати на потребу виконання громадянами військового обов’язку – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що під час розгляду питання про призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен додатково з'ясувати доцільність такого призначення, враховуючи обов'язок захисту Вітчизни та загальну мобілізацію.

Подання органу опіки та піклування про призначення другого опікуна над недієздатною особою має бути належно обґрунтованим і містити докази неможливості виконання обов'язків першим опікуном.

В умовах воєнного стану під час розгляду питання про призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен додатково з'ясувати доцільність такого призначення, враховуючи конституційний обов'язок захисту Вітчизни та можливість виконання функцій опікуна іншими особами.

На це вказав Верховний Суд у постанові від 23 липня 2025 року, розглянувши справу №279/3630/24 про призначення другим (додатковим) опікуном над недієздатною особою.

Обставини справи

На обґрунтування вимог заявник посилався на те, що його рідний брат є інвалідом з дитинства першої групи «А» безстроково, потребує постійного стороннього догляду та нагляду.

Зазначав, що інша раніше призначена опікуном особа у зв’язку із сімейними обставинами не може постійно знаходитися поряд з підопічним, як того потребує останній, тому він завжди їй допомагає. Управління праці та соціального захисту населення пропонує призначити його другим опікуном рідного брата, оскільки останній внаслідок стійкого психічного розладу не здатний усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними (потребує призначення опікуна).

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні заяви, керуючись тим, що відсутні докази на підтвердження існування підстав для необхідності призначення другого опікуна над недієздатною особою, задоволення заяви може створити передумови для ухилення заявника від мобілізації на період воєнного стану, який є особою призовного віку відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів з огляду на таке.

Призначення опікуна недієздатної особи здійснюється за поданням органу опіки та піклування, яке повинне відповідати вимогам закону щодо його обґрунтованості та змісту, має бути подано в належній процесуальній формі згідно з вимогами ЦПК.

При внесенні подання орган опіки та піклування має врахувати якнайкращі інтереси особи, над якою встановлюється опіка.

Однак у поданні органом опіки та піклування не було з’ясовано питання можливості призначення опікуном заявника, який є військовозобов’язаним, а в умовах воєнного стану орган опіки має належно з’ясувати питання доцільності призначення саме його опікуном, ураховуючи закріплений у Конституції України обов’язок захисту Вітчизни та загальну мобілізацію, з урахуванням усіх обставин, у тому числі здатності виконання функцій опікуна недієздатної особи іншими особами, зокрема раніше призначеним опікуном.

Саме орган опіки та піклування на підставі звернення особи чоловічої статі призовного віку із заявою про призначення його опікуном недієздатної особи, враховуючи введений у державі воєнний стан та закріплений ст. 65 Конституції України обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, повинен з’ясувати необхідність такого, уникаючи можливих зловживань в цьому питанні, та належно мотивувати своє подання про можливість призначення особи опікуном та, перш за все, необхідність такого.

Автор: Наталя Мамченко

