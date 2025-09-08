Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой, если он безотлагательно сообщил банку о таких операциях, а банк не доказал, что клиент своими действиями или бездействием способствовал потере или незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции.

Сам по себе факт корректного ввода исходных данных для инициирования банковской операции не может достоверно подтверждать вину клиента.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 2 июля 2025 года по делу №490/7829/23 по иску банка к должнику о взыскании задолженности по кредитному договору.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец указывал, что между сторонами заключен договор о предоставлении банковских услуг путем подписания ответчиком анкеты-заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в АО КБ «ПриватБанк», по условиям которой банк предоставил заемщику кредит.

Взятое на себя обязательство банк выполнил надлежащим образом, в то же время заемщик надлежащим образом своих договорных обязательств не выполнил, в связи с чем образовалась задолженность по указанному договору.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, мотивируя свое решение тем, что истец предоставил доказательства в подтверждение частичной задолженности заемщика по основной сумме кредита, но оснований для взыскания процентов по этому договору суд не установил.

Согласно выписке с лицевого счета ответчика произошло списание денежных средств (перевод с карты), однако истец не предоставил доказательств в подтверждение совершения ответчиком действий или бездействия, которые способствовали потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера (кода) или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции по кредитной карте.

Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, мотивируя свое решение тем, что банк доказал, что ответчик своими действиями способствовал незаконному использованию информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с постановлением апелляционного суда, отменил его и оставил в силе решение суда первой инстанции, учитывая следующее.

Именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия ответчиком незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции. Эмитент в случае осуществления ошибочного или ненадлежащего перевода, если пользователь безотлагательно сообщил о платежных операциях, которые им не выполнялись, после выявления ошибки немедленно восстанавливает остаток средств на счету до того состояния, в котором он был перед выполнением этой операции (п. 8 раздела VI Положения о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций по их использованию, утвержденного постановлением Правления Нацбанка от 5 ноября 2014 года №705 (Положение №705).

В соответствии с п. 9 раздела VI Положения №705 пользователь не несет ответственности за осуществление платежных операций, если электронное платежное средство было использовано без физического предъявления пользователем и/или электронной идентификации самого электронного платежного средства и его пользователя, кроме случаев, если доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции.

В то же время банк как истец и лицо, которое подало апелляционную жалобу, в суде апелляционной инстанции ссылался на обстоятельства и доказательства, существование которых отрицал в суде первой инстанции, что не соответствует принципам справедливости и добросовестности.

Кроме того, в апелляционной жалобе банк не изложил мотивов неподачи и причин невозможности подачи указанных доказательств в суд первой инстанции. Ходатайства, поданного в суде апелляционной инстанции о принятии и исследовании указанных доказательств, в материалах дела нет.

Верховный Суд установил недобросовестность процессуального поведения истца и безосновательное принятие апелляционным судом во внимание, исследование и предоставление оценки предоставленных банком в суд апелляционной инстанции новых доказательств.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.