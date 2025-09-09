Падение правительства стало для Макрона невиданным ранее испытанием, Франция в глубоком финансовом кризисе – Politico

Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Путь отступления президента Франции Эммануэля Макрона от политического и экономического кризиса, охватившего Францию, теперь выглядит почти невозможно узким. Об этом пишет Politico.

В понедельник, 8 сентября, его ключевой союзник премьер-министр Франсуа Байру был свергнут в результате вотума недоверия: 364 депутата проголосовали за его отставку, и только 194 выступили в его поддержку.

Офис Макрона немедленно заявил, что он в «ближайшие несколько дней» назначит пятого премьер-министра, но есть серьезные сомнения, что новый назначенец окажется более успешным, чем Байру, в продавливании десятков миллиардов евро бюджетных сокращений, необходимых для спасения второй по величине экономики ЕС от разрастающегося долгового кризиса.

Макрон сейчас находится под прицелом общественности в преддверии угроз общенациональной остановки работы правительства 10 сентября и крупных протестов, запланированных профсоюзами на 18 сентября. Рейтинг президента упал до рекордно низкого уровня: опросы показывают, что сегодня он более непопулярен , чем на пике протестов «желтых жилетов» в 2018 и 2019 годах, одного из самых серьезных кризисов за всю его карьеру.

Будучи уверенным в своей способности выпутаться, подобно Гудини, из самых сложных ситуаций, Макрон по-прежнему надеется на сделку с умеренными левыми, центристами и консервативной партией Les Républicains, чтобы сформировать правительство меньшинства, которое, наконец, сможет достичь соглашения по бюджету.

Но Макрон почти наверняка хватается за соломинку в стране, которая выглядит все более неуправляемой, отмечает издания. Масштаб поражения Байру в парламенте в понедельник и сигналы, поступающие от законодателей, уже говорят о том, что его усилия обречены с самого начала.

Макрон пытается удержать центр

В день драматических заседаний парламента оппозиционные партии обрушились с критикой на Макрона как на главного деятеля, ответственного за тупиковую ситуацию во Франции.

«Есть только один человек, ответственный за кризис, за фиаско и нестабильность — это президент Республики», — заявил Борис Валло, парламентский лидер Социалистической партии.

Лидер парламентской партии коммунистов Стефан По сравнил кризис со «Спасением рядового Райана», а Байру стал «четвертым премьер-министром, павшим, чтобы спасти президента Макрона».

После голосования многие призвали Макрона уйти в отставку. «Президент не хочет менять свою политику? Что ж, придется сменить президента», — заявила Матильда Пано, глава парламентской фракции крайне левой партии «Непокоренная Франция».

Макрону предстоит сложная задача по сохранению единства центра, в то время как крайне правое «Национальное объединение» — партия, лидирующая в опросах общественного мнения, — и крайне левые ведут активную борьбу с истеблишментом, угрожая свергнуть любую будущую администрацию, которая сократит государственные расходы.

Достижение золотой середины затруднено, поскольку левоцентристские социалисты и правоцентристские республиканцы принципиально расходятся во мнениях относительно целей экономической политики, несмотря на растущие опасения, что неспособность Франции навести порядок в своих бухгалтерских книгах может в конечном итоге создать дополнительную нагрузку на финансы ЕС.

Все взгляды на социалистов

В своей прощальной речи перед Национальным собранием Байру предостерег от самоуспокоенности по поводу глубины финансового кризиса во Франции, заявив, что страна страдает от «опасного для жизни» уровня задолженности.

«У вас есть власть свергнуть правительство», но не «стереть реальность», — заявил он законодателям.

Но очень скоро лидеры оппозиции стали рассматривать сценарии, которые могут возникнуть после Байру.

Почувствовав, что у левых появилась возможность, социалист Валло призвал либерального президента Макрона «исполнить свой долг» и назначить премьер-министра из их рядов.

Он расхваливал «другой путь» для Франции, который включал бы в себя то, что он назвал более справедливой налоговой политикой, и заявил, что социалисты выступят против предложенной Байру отмены двух праздников.

К вечеру понедельника обсуждались всевозможные сценарии с участием Социалистической партии.

Среди них — большая коалиция, сформированная консерваторами и социалистами (что наименее вероятно), и пакт о ненападении, согласно которому социалисты воздержатся от свержения правоцентристского правительства во главе с левоцентристом в обмен на бюджетные уступки. Также обсуждается аналогичное соглашение с партией «Республиканцы», согласно которому последние воздержатся от свержения правительства левых в обмен на бюджетные уступки.

В то же время, Лоран Вокье, парламентский лидер партии Les Républicains, предупредил в понедельник, что его партия не поддержит социалистическое правительство, которое слишком сильно вдохновлено другими, более радикальными левыми партиями, с которыми они выступали на прошлогодних выборах в рамках панлевой группировки под названием Новый народный фронт.

Кроме того, с учетом того, что местные выборы назначены на март 2026 года, ни одна оппозиционная партия в действительности не захочет вступать в союз с президентом Макроном.

И даже если высшее руководство центристских партий согласится сотрудничать по бюджету, нет никаких гарантий, что рядовые законодатели последуют их примеру.

Лидер крайне правых Марин Ле Пен также выразила сомнение в способности Макрона удержать центр и добиться согласия любого альянса левых и правых по бюджету. Единственным вариантом, по ее мнению, было назначение выборов.

«Роспуск парламента будет не выбором, а обязанностью», — заявила она.

Однако эти выборы вряд ли смогут устранить разногласия, лежащие в основе парализующего национального тупика.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.