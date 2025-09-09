Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Во время военного положения и в течение года после его завершения документы для получения административных и других услуг в сфере строительства по объектам критической инфраструктуры, объектам предприятий и организаций, осуществляющих оборонные закупки, военным и другим оборонным объектам, содержащие сведения под грифом «Для служебного пользования», предлагается подавать в бумажной форме.
А сведения о таких объектах, которые имеют отношение к сфере обороны и безопасности, – не вносить в Единую государственную электронную систему в сфере строительства.
Соответствующий законопроект 14020 зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов, среди которых Елена Шуляк, Николай Стефанчук и другие.
Также депутаты предлагают установить, что градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства, расположенного на территориях нескольких территориальных общин, предоставляются на основании градостроительной документации:
Аналогичный подход применен также относительно выводов о возможности или невозможности размещения на земельном участке соответствующего объекта, выдача которых регламентируется пунктом 9-3 Закона «О регулировании градостроительной деятельности».
Поэтому предлагается дополнить указанный пункт нормами, согласно которым вывод о возможности/невозможности размещения на земельном участке соответствующего объекта, который располагается на территориях нескольких территориальных общин, предоставляется:
Автор: Наталя Мамченко
