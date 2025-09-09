Практика судов
Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

15:17, 9 сентября 2025
Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.
Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства
Во время военного положения и в течение года после его завершения документы для получения административных и других услуг в сфере строительства по объектам критической инфраструктуры, объектам предприятий и организаций, осуществляющих оборонные закупки, военным и другим оборонным объектам, содержащие сведения под грифом «Для служебного пользования», предлагается подавать в бумажной форме.

А сведения о таких объектах, которые имеют отношение к сфере обороны и безопасности, – не вносить в Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

Соответствующий законопроект 14020 зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов, среди которых Елена Шуляк, Николай Стефанчук и другие.

Также депутаты предлагают установить, что градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства, расположенного на территориях нескольких территориальных общин, предоставляются на основании градостроительной документации:

  • структурным подразделением областной государственной администрации по вопросам архитектуры – в случае размещения объекта строительства на территории двух и более территориальных общин одной области с информированием соответствующих органов местного самоуправления;
  • центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, нормирования в строительстве, градостроительства, пространственного планирования территорий и архитектуры, – в случае размещения объекта строительства на территории двух и более областей с информированием соответствующих органов местного самоуправления».

Аналогичный подход применен также относительно выводов о возможности или невозможности размещения на земельном участке соответствующего объекта, выдача которых регламентируется пунктом 9-3 Закона «О регулировании градостроительной деятельности».

Поэтому предлагается дополнить указанный пункт нормами, согласно которым вывод о возможности/невозможности размещения на земельном участке соответствующего объекта, который располагается на территориях нескольких территориальных общин, предоставляется:

  • структурным подразделением областной государственной администрации по вопросам архитектуры – в случае размещения объекта строительства на территории двух и более территориальных общин одной области с информированием соответствующих органов местного самоуправления;
  • центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, нормирования в строительстве, градостроительства, пространственного планирования территорий и архитектуры – в случае размещения объекта строительства на территории двух и более областей с информированием соответствующих органов местного самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

