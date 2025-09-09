Практика судів
Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

15:17, 9 вересня 2025
Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.
Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва
Під час воєнного стану та протягом року після його завершення документи для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва щодо об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів підприємств і організацій, що здійснюють оборонні закупівлі, військових та інших оборонних обʼєктів, шо містять відомості під грифом «Для службового користування», пропонується подавати в паперовій формі.

А відомості про такі обʼєкти, які мають стосунок до сфери оборони та безпеки – не вносити до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Відповідний законопроект 14020 зареєструвала у Верховній Раді група депутатів, серед яких Олена Шуляк, Микола Стефанчук та інші.

Також депутати пропонують встановити, що містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва, розташованого на територіях декількох територіальних громад, надаються на підставі містобудівної документації:

  • структурним підрозділом обласної державної адміністрації з питань архітектури – у разі розміщення об'єкта будівництва на території двох та більше територіальних громад однієї області з інформуванням відповідних органів місцевого самоврядування;
  • центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, нормування у будівництві, містобудування, просторового планування територій та архітектури, – у разі розміщення об'єкта будівництва на території двох та більше областей з інформуванням відповідних органів місцевого самоврядування».

Аналогічний підхід застосовано також щодо висновків про можливість чи неможливість розміщення на земельній ділянці відповідного об'єкта, видача яких регламентується пунктом 9-3 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

Тому пропонується доповнити вказаний пункт нормами, за якими висновок про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці відповідного об'єкта, що розташовується на територіях декількох територіальних громад, надається:

  • структурним підрозділом обласної державної адміністрації з питань архітектури – у разі розміщення об'єкта будівництва на території двох та більше територіальних громад однієї області з інформуванням відповідних органів місцевого самоврядування;
  • центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, нормування у будівництві, містобудування, просторового планування територій та архітектури – у разі розміщення об'єкта будівництва на території двох та більше областей з інформуванням відповідних органів місцевого самоврядування.

Автор: Наталя Мамченко

будівництво

