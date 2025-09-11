Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Добропольская районная государственная администрация обратилась в апелляционный административный суд, как суд первой инстанции, с иском к физическому лицу, при участии ООО «Ю», о принудительном отчуждении в государственную собственность по мотивам общественной необходимости трех частей земельных участков, предназначенных для ведения товарного сельскохозяйственного производства, под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения (огнеупорных глин).

Истец считал, что он предпринял все возможные меры для проведения переговоров с владельцем, но ответчик уклонялся от их проведения, таким образом не дал согласия на выкуп земельных участков.

Обосновывая иск, Добропольская РГА отметила, что запасы огнеупорной глины почти исчерпаны, поэтому ее добыча будет весомым вкладом в развитие национальной экономики.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что истец не обосновал общественную необходимость в выкупе спорных земельных участков.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. В апелляционной жалобе ООО «Ю» отметило, что суд безосновательно отдал приоритет землям сельскохозяйственного назначения над землями, на которых содержатся полезные ископаемые.

Общественная необходимость отчуждения спорных земельных участков обусловлена тем, что огнеупорная глина является полезным ископаемым общегосударственного значения; главными потребителями огнеупорных изделий являются отечественные металлургические и машиностроительные предприятия, которые в свою очередь являются основными видами промышленной деятельности государства, что делает их стратегически важными для будущего развития отечественной экономики.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд в составе коллегии судей КАС ВС удовлетворил апелляционные жалобы по этому делу № 850/8/19, отменил решение суда первой инстанции и постановил новое – об удовлетворении исковых требований райгосадминистрации.

Проанализировав положения Закона № 1559-VI, Верховный Суд пришел к выводу, что в случае неполучения согласия владельца земельного участка с выкупом для общественных нужд он может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность только как исключение по мотивам общественной необходимости и исключительно под размещение, в частности, объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

То есть определяющими чертами такого отчуждения являются исключительность, наличие общественной необходимости и цель — размещение определенных объектов, а именно:

объектов национальной безопасности и обороны;

линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, аэропортов, морских портов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций) и объектов, необходимых для их эксплуатации;

объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения;

объектов природно-заповедного фонда и тому подобное.

Исходя из изложенного, непосредственно сам законодатель определил размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения, как общественную необходимость отчуждения земельных участков.

Суд обратил внимание, что Закон № 1559-VI не устанавливает дополнительных требований для соответствующих органов в части отдельного доказывания общественной необходимости размещения объектов под добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, преимуществ экономической эффективности от предоставления в аренду земельного участка для добычи полезных ископаемых по сравнению с использованием земельного участка в сельскохозяйственной деятельности. Кроме этого, суд отметил наличие исчерпывающего перечня условий для отчуждения объектов права частной собственности для общественных нужд, а именно: на основании и в порядке, определенном Законом № 1559-VI, при условии полного равноценного возмещения лицу его стоимости или предоставления ему равноценного земельного участка или объекта недвижимого имущества.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.