Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

11:45, 12 сентября 2025
В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.
Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа
Сейчас в повестке дня переговоров о вступлении Украины в ЕС находится вопрос о будущих взносах Украины в бюджет ЕС. Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Вчера совместно с Еврокомиссией провели официальный скрининг украинского законодательства относительно финансовых и бюджетных положений (33 Раздел).

90% бюджета ЕС наполняется из взносов стран-членов. Когда Украина вступит в ЕС, мы тоже будем делать такие взносы. Хотя при существующей системе распределения бюджета ЕС, считается, что Украина будет нетто-получателем денег ЕС (почему же многие восточноевропейские правительства, мягко говоря, не в восторге от нашего вступления)», — отметила она.

По ее словам, взнос Украины будет состоять из следующих элементов:

• таможенные платежи (ЕС, в первую очередь – это таможенный союз. Страны-члены оставляют себе лишь 25% таможенных платежей, а 75% перечисляют в бюджет ЕС)

 НДС (0.3% от собранного НДС, но не больше половины валового национального дохода)

 денежный взнос, пропорционально к размеру валового национального дохода (после получения таможенных платежей и НДС, разница между запланированными расходами и доходами бюджета ЕС покрывается взносами стран-членов – но по факту это 70% доходов бюджета ЕС)

 сбор на необработанную пластиковую упаковку (0,8 евро за 1 кг мусора).

«В будущем мы откроем счет в НБУ, на котором будут аккумулироваться эти деньги для дальнейшей передачи в бюджет ЕС.

НО! Мы просим о переходном периоде (после вступления в ЕС) для сбора на необработанную пластиковую упаковку, потому что у нас сейчас отсутствует законодательство и инфраструктура для учета этих отходов.

Кроме того, из-за значительных расходов на оборону и поствоенное восстановление, мы просим временно отсрочить или уменьшить взносы Украины в бюджет ЕС, который является частью собранного НДС и который рассчитывается в зависимости от валового национального дохода», — подчеркнула Роксолана Пидласа.

Скрининг по 33 Разделу нужен, чтобы выяснить, как Украина считает валовой национальный доход (статистически), как собирает НДС и таможенные платежи и насколько эффективно это происходит.

33 Раздел – один из завершающих разделов скрининга законодательства, который происходит непосредственно перед открытием переговорных кластеров. Украина завершает скрининг всех разделов уже в конце сентября 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

Верховная Рада Украины бюджет ЕС

