Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наразі на порядку денному переговорів про вступ України до ЄС перебуває питання про майбутні внески України в бюджет ЄС. Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«Вчора спільно з Єврокомісією провели офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ).

90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж будемо робити такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС, вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС (чому ж багато східно-європейських урядів, м’яко кажучи, не в захваті від нашого вступу)», зазначила вона.

За її словами, внесок України буде складатись з наступних елементів:

• митні платежі (ЄС, в першу чергу – це митний союз. Країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС)

• ПДВ (0.3% від зібраного ПДВ, але не більше половини валового національного доходу)

• грошовий внесок, пропорційно до розміру валового національного доходу (після отримання митних платежів і ПДВ, різниця між запланованими видатками і доходами бюджету ЄС покривається внесками країн-членів – але по факту це 70% доходів бюджету ЄС)

• збір на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за 1 кг сміття).

«В майбутньому ми відкриємо рахунок в НБУ, на якому будуть акумулюватись ці гроші для подальшої передачі в бюджет ЄС.

АЛЕ! Ми просимо про перехідний період (після вступу до ЄС) для збору на неперероблену пластикову упаковку, тому що в нас наразі відсутнє законодавство і інфраструктура для обліку цих відходів.

Крім того, через значні видатки на оборону та пост-воєнне відновлення, ми просимо тимчасово відтермінувати або зменшити внески України в бюджет ЄС, який є частиною зібраного ПДВ і який розраховується залежно від валового національного доходу», підкреслила Роксолана Підласа.

Скринінг по 33 Розділу потрібен, щоб зʼясувати, як Україна рахує валовий національний дохід (статистично), як збирає ПДВ і митні платежі і наскільки ефективно це відбувається.

33 Розділ – один з завершальних розділів скринінгу законодавства, який відбувається безпосередньо перед відкриттями перемовних кластерів. Україна завершує скринінг всіх розділів вже в кінці вересня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.