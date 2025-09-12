Практика судів
Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

11:45, 12 вересня 2025
У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.
Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа
Наразі на порядку денному переговорів про вступ України до ЄС перебуває питання про майбутні внески України в бюджет ЄС. Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«Вчора спільно з Єврокомісією провели офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ).

90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж будемо робити такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС, вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС (чому ж багато східно-європейських урядів, м’яко кажучи, не в захваті від нашого вступу)», зазначила вона.

За її словами, внесок України буде складатись з наступних елементів:

• митні платежі (ЄС, в першу чергу – це митний союз. Країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС)

 ПДВ (0.3% від зібраного ПДВ, але не більше половини валового національного доходу)

• грошовий внесок, пропорційно до розміру валового національного доходу (після отримання митних платежів і ПДВ, різниця між запланованими видатками і доходами бюджету ЄС покривається внесками країн-членів – але по факту це 70% доходів бюджету ЄС)

• збір на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за 1 кг сміття).

«В майбутньому ми відкриємо рахунок в НБУ, на якому будуть акумулюватись ці гроші для подальшої передачі в бюджет ЄС.

АЛЕ! Ми просимо про перехідний період (після вступу до ЄС) для збору на неперероблену пластикову упаковку, тому що в нас наразі відсутнє законодавство і інфраструктура для обліку цих відходів.

Крім того, через значні видатки на оборону та пост-воєнне відновлення, ми просимо тимчасово відтермінувати або зменшити внески України в бюджет ЄС, який є частиною зібраного ПДВ і який розраховується залежно від валового національного доходу», підкреслила Роксолана Підласа.

Скринінг по 33 Розділу потрібен, щоб зʼясувати, як Україна рахує валовий національний дохід (статистично), як збирає ПДВ і митні платежі і наскільки ефективно це відбувається.

33 Розділ – один з завершальних розділів скринінгу законодавства, який відбувається безпосередньо перед відкриттями перемовних кластерів. Україна завершує скринінг всіх розділів вже в кінці вересня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України бюджет ЄС





Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

