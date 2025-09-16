Воинская часть отказала в выплате 1 млн грн по постановлению о «контракте 18-24», так как военнослужащим офицерского состава такое вознаграждение не выплачивается – что решил суд

В марте 2022 года мужчина в возрасте до 25 лет начал службу, дослужил до офицерского звания, получил травму, связанную с защитой Родины, но ему отказали в выплате вознаграждения по постановлению о «контракте 18-24» – суд частично удовлетворил его иск.

С 7 августа 2025 года нормами постановления КМУ №153 (о выплатах по «контракту 18-24») предусмотрено право на получение единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн, военнослужащими, указанными в абзаце 2 пункта 4 Постановления КМУ №153, которые соответствуют требованиям по выплате такого вознаграждения, и проходили военную службу и были аттестованы до присвоения первичного офицерского звания офицерского состава «младший лейтенант».

На это указал в своем решении от 29 августа 2025 года Ивано-Франковский окружной административный суд по делу №300/4425/25.

Иное толкование, по убеждению суда, не будет соответствовать цели принятия Постановления КМУ №153 о повышении мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения и будет иметь признаки дискриминации.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился с иском к воинской части, указав, что ему было противоправно отказано в выплате единовременного денежного вознаграждения 1 млн грн, предусмотренного постановлением Кабмина №153 от 11.02.2025 «О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения» (постановление о «контракте 18-24»). Как следствие, следует обязать ответчика издать приказ о выплате ему указанного вознаграждения.

Так, 1 марта 2022 года истец был в возрасте до 25 лет принят на военную службу. На момент принятия ему было присвоено воинское звание «солдат», а 10.11.2024 «младший лейтенант». Истец принимал непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком, что по совокупности составляет больше, чем полгода.

Кроме этого, 10.07.2024 он получил травму, связанную с защитой Родины. Однако, по результатам рассмотрения рапорта ответчиком отказано в назначении и выплате единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного абзацем 2 пункта 4 Постановления КМУ №153, поскольку военнослужащим офицерского состава единовременное денежное вознаграждение за продолжительность прохождения службы в боевых условиях не выплачивается.

В отзыве воинская часть указала, что на момент возникновения у отдельных категорий граждан права на получение указанного вознаграждения, то есть, по состоянию на 13.02.2025, истец был лицом офицерского состава, что исключает возможность получения им такой выплаты.

В ответе на отзыв истец указал, что поскольку он призван на военную службу во время действия военного положения в возрасте до 25 лет в звании рядового, сержантского состава, поэтому он имеет право на получение единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн.

Позиция суда

Как видно из военного билета, истец с 1 марта 2022 года проходил военную службу в воинской части. С 10.11.2024 ему присвоено воинское звание «младший лейтенант».

В справке воинской части об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) от 1.08.2024 указано, что сержант во время непосредственного участия в боевых действиях, во время выполнения обязанностей военной службы, во время защиты Родины, а именно выполнения боевых задач в составе подразделения воинской части, вследствие обстрела со стороны противника 10.07.2024 получил ВТ, 3ЧМТ, СГМ, акубаротравма без повреждения барабанных перепонок.

Как видно из справки воинской части истец принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, находясь в Днепропетровской и Запорожской областях.

На рапорт истца от 29.05.2025 воинская часть сообщила, что он удовлетворению не подлежит, поскольку отсутствуют правовые основания выплаты военнослужащему офицерского состава единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях согласно положениям Постановления КМУ №153 и отдельного поручения министра обороны от 20.02.2025 №999/уд по реализации указанного постановления.

Суд указал, что по состоянию на время обращения истца с рапортом к ответчику пункт 4 Постановления КМУ №153 предусматривал, что лицам рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, проходят военную службу и принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий, в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора, сроком, что по совокупности составляет не менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления, выплачивается единовременное денежное вознаграждение за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в размере 1000000 грн и т.д.

В дальнейшем, постановлением Кабмина от 30 июля 2025 года №942 (вступило в силу 7.08.2025) внесены изменения в постановление КМУ №153.

Таким образом, с 7.08.2025 правительством урегулирован вопрос права на получение единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн, предусмотренного Постановлением КМУ №153, гражданами Украины-военнослужащими, указанными в абзаце 2 пункта 4 Постановления КМУ №153, которые соответствуют требованиям по выплате такого вознаграждения, и проходили военную службу и были аттестованы до присвоения первичного офицерского звания офицерского состава «младший лейтенант».

В данном деле спорным вопросом является выплата истцу единовременного денежного вознаграждения в соответствии с постановлением КМУ №153, учитывая то, что истец на момент обращения к ответчику с рапортом и на момент вступления в силу постановления КМУ №153 является военнослужащим офицерского состава.

Отказ в реализации истцом этого права обоснован ответчиком отсутствием правовых оснований для выплаты военнослужащему офицерского состава единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях согласно положениям постановления КМУ №153.

Суд обращает внимание, что в п.4 Постановления КМУ № 153 определена совокупность критериев, которым должен соответствовать военнослужащий для получения предусмотренного денежного вознаграждения. К таким критериям включены:

лицо рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил,

до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет было принято или призвано на военную службу во время военного положения;

проходит военную службу и принимало непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий, в частности на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора;

срок, что по совокупности составляет не менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления (13.02.2025).

Суд отмечает, что истец до вступления в силу Постановления КМУ № 153 в возрасте до 25 лет был принят на военную службу во время военного положения, на должности рядового состава проходил военную службу в воинской части и принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, совокупный срок которых составляет более 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу Постановления КМУ №153.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются, а следовательно, в силу статьи 78 КАСУ, не подлежат доказыванию.

Таким образом, истец принимал непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых (военных) действий сроком, что по совокупности составляет не менее шести месяцев, будучи при этом лицом рядового состава ВСУ.

Суд принимает во внимание то, что на момент подачи рапорта истцом отсутствовали правовые основания для выплаты военнослужащему офицерского состава единовременного денежного вознаграждения согласно положениям Постановления КМУ №153.

В то же время, с 7.08.2025 нормами Постановления КМУ №153 предусмотрено право на получение единовременного денежного вознаграждения в размере 1 000 000 грн, военнослужащими, указанными в абзаце 2 пункта 4 Постановления КМУ №153, которые соответствуют требованиям по выплате такого вознаграждения, и проходили военную службу и были аттестованы до присвоения первичного офицерского звания офицерского состава «младший лейтенант».

Ответчик в своей деятельности должен руководствоваться, в частности обязательными к исполнению постановлениями Кабмина, который по своему конституционному статусу является высшим органом в системе органов исполнительной власти, при этом ответчик не наделен правом действовать по своему усмотрению вопреки требованиям подзаконных нормативно-правовых актов, отступать от положений последних, если такие являются действующими, их действие не приостановлено в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, или они не признаны неконституционными, противоправными, недействующими или не отменены в судебном порядке.

Поэтому суд считает, что истец имеет право на получение единовременной денежной помощи в соответствии с п.4 Постановления КМУ №153 (в редакции от 7.08.2025).

Так как, иное толкование, по убеждению суда, не будет соответствовать цели принятия Постановления КМУ №153 повышение мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения и будет иметь признаки дискриминации по отношению к истцу.

Частью 2 статьи 77 КАСУ предусмотрено, что в административных делах о противоправности решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездеятельности возлагается на ответчика. Субъект властных полномочий должен подать суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы как доказательства в деле.

Таким образом, особенностью административного судопроизводства является то, что бремя доказывания в споре возлагается на ответчика субъекта властных полномочий, который должен предоставить суду все материалы, которые свидетельствуют о его правомерных действиях.

В то же время, суд не может подменить установленную законодательством процедуру рассмотрения воинской частью рапорта истца о начислении и выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1000000 грн., предусмотренного Постановлением КМУ №153.

В контексте изложенного, суд считает, что надлежащим способом защиты прав истца, будет обязательство ответчика повторно рассмотреть рапорт истца от 29.05.2025 относительно начисления и выплаты единовременного денежного вознаграждения в размере 1000000 грн., предусмотренного абзацем 2 пункта 4 Постановления КМУ №153 (в редакции от 7.08.2025).

Итак, суд иск удовлетворил частично. Обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт истца относительно начисления и выплаты единовременного денежного вознаграждения в размере 1 000 000 грн, и принять решение с учетом выводов суда, изложенных в данном решении.

Автор: Наталя Мамченко

