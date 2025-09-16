Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

З 7 серпня 2025 року нормами постанови КМУ №153 (про виплати за «контрактом 18-24») передбачено право на отримання одноразової грошової винагороди у розмірі 1 млн грн, військовослужбовцями, зазначеними в абзаці 2 пункту 4 Постанови КМУ №153, які відповідають вимогам щодо виплати такої винагороди, та проходили військову службу і були атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання офіцерського складу «молодший лейтенант».

На це вказав у своєму рішенні від 29 серпня 2025 року Івано-Франківський окружний адміністративний суд по справі №300/4425/25.

Інше тлумачення, на переконання суду, не відповідатиме меті прийняття Постанови КМУ №153 про підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану та матиме ознаки дискримінації.

Обставини справи

Військовослужбовець звернувся із позовом до військової частини, вказавши, що йому було протиправно відмовлено у виплаті одноразової грошової винагороди 1 млн грн, передбаченої постановою Кабміну №153 від 11.02.2025 «Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану» (постанова про «контракт 18-24»). Як наслідок, слід зобов`язати відповідача видати наказ про виплату йому вказаної винагороди.

Так, 1 березня 2022 року позивач був у віці до 25 років прийнятий на військову службу. На момент прийняття йому було присвоєно військове звання «солдат», а 10.11.2024 «молодший лейтенант». Позивач брав безпосередню участь у бойових діях у районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить більше, ніж півроку.

Крім цього, 10.07.2024 він отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини. Проте, за результатом розгляду рапорту відповідачем відмовлено у призначенні та виплаті одноразової грошової винагороди, передбаченої абзацом 2 пункту 4 Постанови КМУ №153, оскільки військовослужбовцям офіцерського складу одноразова грошова винагорода за тривалість проходження служби в бойових умовах не виплачується.

У відзиві військова частина вказала, що на момент виникнення у окремих категорій громадян права на отримання вказаної винагороди, тобто, станом на 13.02.2025, позивач був особою офіцерського складу, що виключає можливість отримання ним такої виплати.

У відповіді на відзив позивач вказав, що оскільки він призваний на військову службу під час дії воєнного стану у віці до 25 років у званні рядового, сержантського складу, тому він має право на отримання одноразової грошової винагороди у розмірі 1 млн грн.

Позиція суду

Як вбачається з військового квитка, позивач з 1 березня 2022 року проходив військову службу у військовій частині. З 10.11.2024 йому присвоєно військове звання «молодший лейтенант».

У довідці військової частини про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) від 1.08.2024 зазначено, що сержант під час безпосередньої участі у бойових діях, під час виконання обов’язків військової служби, під час захисту Батьківщини, а саме виконання бойових завдань у складі підрозділу військової частини, внаслідок обстрілу зі сторони противника 10.07.2024 отримав ВТ, 3ЧМТ, СГМ, акубаротравма без пошкодження барабанних перетинок.

Як вбачається з довідки військової частини позивач брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, перебуваючи в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На рапорт позивача від 29.05.2025 військова частина повідомила, що він задоволенню не підлягає, оскільки відсутні правові підстави виплати військовослужбовцю офіцерського складу одноразової грошової винагороди за тривалість проходження служби в бойових умовах згідно з положеннями Постанови КМУ №153 та окремого доручення міністра оборони від 20.02.2025 №999/уд щодо реалізації вказаної постанови.

Суд вказав, що станом на час звернення позивача із рапортом до відповідача пункт 4 Постанови КМУ №153 передбачав, що особам рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, які до набрання чинності цією постановою у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, проходять військову службу та брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій, зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора, строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, виплачується одноразова грошова винагорода за тривалість проходження служби в бойових умовах у розмірі 1000000 грн тощо.

Надалі, постановою Кабміну від 30 липня 2025 року №942 (набрала чинності 7.08.2025) внесені зміни до постанови КМУ №153.

Таким чином, з 7.08.2025 урядом врегульовано питання права на отримання одноразової грошової винагороди у розмірі 1 млн грн, передбаченої Постановою КМУ №153, громадянами України-військовослужбовцями, зазначеними в абзаці 2 пункту 4 Постанови КМУ №153, які відповідають вимогам щодо виплати такої винагороди, та проходили військову службу і були атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання офіцерського складу «молодший лейтенант».

У даній справі спірним питанням є виплата позивачу одноразової грошової винагороди відповідно до постанови КМУ №153, ураховуючи те, що позивач на момент звернення до відповідача із рапортом та на момент набрання чинності постановою КМУ №153 є військовослужбовцем офіцерського складу.

Відмова у реалізації позивачем цього права обґрунтована відповідачем відсутністю правових підстав для виплати військовослужбовцю офіцерського складу одноразової грошової винагороди за тривалість проходження служби в бойових умовах згідно з положеннями постанови КМУ №153.

Суд звертає увагу, що у п.4 Постанови КМУ № 153 визначено сукупність критеріїв, яким повинен відповідати військовослужбовець для отримання передбаченої грошової винагороди. До таких критеріїв включено:

особа рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил,

до набрання чинності цією постановою у віці до 25 років була прийнята або призвана на військову службу під час воєнного стану;

проходить військову службу та брала безпосередню участь у бойових діях у районах ведення воєнних (бойових) дій, зокрема на тимчасово окупованій РФ території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора;

строк, що за сукупністю становить не менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою (13.02.2025).

Суд зазначає, що позивач до набрання чинності Постановою КМУ № 153 у віці до 25 років був прийнятий на військову службу під час воєнного стану, на посаді рядового складу проходив військову службу у військовій частині та брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, сукупний строк яких становить більше 6 місяців станом на дату набрання чинності Постановою КМУ №153.

Зазначені обставини відповідачем не заперечуються, а отже, в силу статті 78 КАСУ, не підлягають доказуванню.

Таким чином, позивач брав безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових (воєнних) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців, будучи при цьому особою рядового складу ЗСУ.

Суд бере до уваги те, що на момент подання рапорту позивачем були відсутні правові підстави для виплати військовослужбовцю офіцерського складу одноразової грошової винагороди згідно з положеннями Постанови КМУ №153.

Водночас, з 7.08.2025 нормами Постанови КМУ №153 передбачено право на отримання одноразової грошової винагороди у розмірі 1 000 000 грн, військовослужбовцями, зазначеними в абзаці 2 пункту 4 Постанови КМУ №153, які відповідають вимогам щодо виплати такої винагороди, та проходили військову службу і були атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання офіцерського складу «молодший лейтенант».

Відповідач у своїй діяльності повинен керуватися, зокрема обов`язковими до виконання постановами Кабміну, який за своїм конституційним статусом є вищим органом у системі органів виконавчої влади, при цьому відповідач не наділений правом діяти на власний розсуд всупереч вимог підзаконних нормативно-правових актів, відступати від положень останніх, якщо такі є чинними, їх дія не зупинена в порядку, передбаченому Конституцією і законами України, або вони не визнані неконституційними, протиправними, нечинними чи не скасовані у судовому порядку.

Тому суд вважає, що позивач має право на отримання одноразової грошової допомоги відповідно п.4 Постанови КМУ №153 (в редакції від 7.08.2025).

Позаяк, інше тлумачення, на переконання суду, не відповідатиме меті прийняття Постанови КМУ №153 підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану та матиме ознаки дискримінації по відношенню до позивача.

Частиною 2 статті 77 КАСУ передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Суб`єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

Таким чином, особливістю адміністративного судочинства є те, що тягар доказування у спорі покладається на відповідача суб`єкта владних повноважень, який повинен надати суду всі матеріали, які свідчать про його правомірні дії.

У той же час, суд не може підмінити встановлену законодавством процедуру розгляду військовою частиною рапорту позивача про нарахування та виплату одноразової грошової винагороди у розмірі 1000000 грн., передбаченої Постановою КМУ №153.

В контексті викладеного, суд вважає, що належним способом захисту прав позивача, буде зобов`язання відповідача повторно розгляну рапорт позивача від 29.05.2025 щодо нарахування та виплати одноразової грошової винагороди у розмірі 1000000 грн., передбаченої абзацом 2 пункту 4 Постанови КМУ №153 (в редакції від 7.08.2025).

Отже, суд позов задовольнив частково. Зобов`язав військову частину повторно розглянути рапорт позивача щодо нарахування та виплати одноразової грошової винагороди у розмірі 1 000 000 грн, та прийняти рішення з урахуванням висновків суду, викладених у даному рішенні.

Автор: Наталя Мамченко

