Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Верховная Рада вскоре рассмотрит в целом правительственный законопроект 12127 относительно порядка разрешения на выезд осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний. Речь идет об изменениях в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса в связи с Решением Конституционного Суда от 20 декабря 2023 года №11- р(II)/2023.

В новой редакции предлагается изложить статью 111 УИК. В соответствии с ней осужденным могут быть разрешены кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний на территории Украины исключительно по основаниям и в связи с обстоятельствами, определенными статьей 111 УИК.

Так, могут быть разрешены кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины на срок не более 7 суток без учета времени, необходимого для проезда в оба конца (не более 3 суток), в связи с такими исключительными личными обстоятельствами: смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, что угрожает жизни больного; стихийное бедствие, которое повлекло значительный материальный ущерб осужденному или его семье; получение медицинской помощи, если такая помощь не может быть предоставлена учреждением исполнения наказаний, при наличии соответствующего заключения врача такого учреждения, осужденным, которые:

содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания,

участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания,

участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности

и воспитательных колониях (предложенная часть 2 ст. 111 УИК).

Другим осужденным могут быть разрешены кратковременные выезды в связи с такими исключительными личными обстоятельствами, как смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, что угрожает жизни больного, на срок не более одних суток без учета времени, необходимого для проезда в оба конца (не более 3 суток). В такой редакции предлагается изложить ч. 3 ст. 111 УИК.

Вместе с тем, Главное юридическое управление парламента указало, что положения законопроекта не учитывают всех правовых позиций КСУ, указанных в Решении №11- р(II)/2023; не учитывают требований Конституции; не обеспечивают эффективного правового регулирования вопроса кратковременных выездов за пределы исправительных и воспитательных колоний, не согласуются с действующими положениями УИК.

Порядок предоставления разрешения на выезд

Осужденный подает на имя начальника колонии письменное заявление о предоставлении разрешения на кратковременный выезд, к которому прилагает документ, подтверждающий факт смерти близкого родственника, или заключение (справку) учреждения здравоохранения о тяжелой болезни близкого родственника, что угрожает жизни больного. Заявление осужденного о предоставлении разрешения на кратковременный выезд должно быть рассмотрено начальником колонии немедленно, но не позднее 24 часов после его подачи.

Разрешение на кратковременный выезд предоставляется начальником колонии с учетом имеющейся оценки поведения осужденного и по результатам последней имеющейся оценки рисков совершения им повторного уголовного правонарушения. Отказ в предоставлении разрешения на кратковременный выезд должен быть обоснованным и предоставляется осужденному начальником колонии в письменном виде не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления. Отказ может быть обжалован в суде.

Осужденные, указанные в ч. 2 статьи 111 УИК, направляются к месту назначения и в обратном направлении самостоятельно. Кратковременные выезды осужденных несовершеннолетних могут быть разрешены только при условии сопровождения их в пути (в оба конца) родственниками или попечителями. Проезд осуществляется за собственный счет осужденного (его родственника или попечителя).

Кратковременные выезды осужденных, указанных в ч. 3 статьи 111 УИК, осуществляются под охраной. Расходы, связанные с предоставлением осужденному разрешения на кратковременный выезд, возмещает осужденный лично или его родственник либо другое лицо. Время пребывания осужденного вне пределов колонии засчитывается в срок отбывания наказания.

Осужденным женщинам, которые имеют детей в домах ребенка при исправительных колониях, может быть разрешен кратковременный выезд за пределы исправительной колонии на территории Украины для устройства детей у родственников, опекунов или в детских домах продолжительностью не более 10 суток без учета времени пребывания в дороге (не более 3 суток).

Осужденные, которые работают и находятся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, имеют право на ежегодный кратковременный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных дней.

Порядок кратковременных выездов осужденных и расчет расходов колонии, связанных с перемещением и охраной осужденных во время кратковременных выездов, определяются нормативно-правовыми актами Министерства юстиции.

Предлагается, чтобы новый закон вступил в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

Автор: Наталя Мамченко

