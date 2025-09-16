Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Фото: Бабель

Верховна Рада незабаром розгляне в цілому урядовий законопроект 12127 стосовно порядку дозволу на виїзд засуджених за межі виправних і виховних колоній. Йдеться про зміни до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду від 20 грудня 2023 року №11- р(II)/2023.

У новій редакції пропонується викласти статтю 111 КВК. Відповідно до неї засудженим можуть бути дозволені короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній на території України виключно з підстав та у зв'язку з обставинами, визначеними статтею 111 КВК.

Так, можуть бути дозволені короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше 7 діб без урахування часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше 3 діб), у зв’язку з такими винятковими особистими обставинами: смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого; стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї; одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря такої установи, засудженим, які:

тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання,

дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання,

дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки

та виховних колоніях (запропонована частина 2 ст. 111 КВК).

Іншим засудженим можуть бути дозволені короткочасні виїзди у зв’язку з такими винятковими особистими обставинами, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, на строк не більше однієї доби без урахування часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше 3 діб). У такій редакції пропонується викласти ч. 3 ст. 111 КВК.

Разом з тим, Головне юридичне управління парламенту вказало, що положення законопроекту не враховують всіх правових позицій КСУ, зазначених у Рішенні №11- р(II)/2023; не враховують вимог Конституції; не забезпечують ефективного правового регулювання питання короткочасних виїздів за межі виправних і виховних колоній, не узгоджуються із діючими положеннями КВК.

Порядок надання дозволу на виїзд

Засуджений подає на ім'я начальника колонії письмову заяву про надання дозволу на короткочасний виїзд, до якої додає документ, що підтверджує факт смерті близького родича, або висновок (довідку) закладу охорони здоров’я про тяжку хворобу близького родича, що загрожує життю хворого. Заява засудженого про надання дозволу на короткочасний виїзд має бути розглянута начальником колонії негайно, але не пізніше 24 годин після її подання.

Дозвіл на короткочасний виїзд надається начальником колонії з урахуванням наявної оцінки поведінки засудженого та за результатами останньої наявної оцінки ризиків вчинення ним повторного кримінального правопорушення. Відмова у наданні дозволу на короткочасний виїзд має бути обґрунтованою та надається засудженому начальником колонії у письмовому вигляді не пізніше дня, наступного за днем отримання відповідної заяви. Відмова може бути оскаржена в суді.

Засуджені, зазначені у ч. 2 статті 111 КВК, прямують до місця призначення та у зворотному напрямку самостійно. Короткочасні виїзди засуджених неповнолітніх можуть бути дозволені лише за умови супроводження їх у дорозі (в обидва кінці) родичами або піклувальниками. Проїзд здійснюється за власний рахунок засудженого (його родича або піклувальника).

Короткочасні виїзди засуджених, зазначених у ч. 3 статті 111 КВК, здійснюються під охороною. Витрати, пов’язані з наданням засудженому дозволу на короткочасний виїзд, відшкодовує засуджений особисто або його родич чи інша особа. Час перебування засудженого поза межами колонії зараховується у строк відбування покарання.

Засудженим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, може бути дозволений короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України для влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більш як 10 діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше 3 діб).

Засуджені, які працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних днів.

Порядок короткочасних виїздів засуджених та розрахунок витрат колонії, пов’язаних з переміщенням та охороною засуджених під час короткочасних виїздів, визначаються нормативно-правовими актами Міністерства юстиції.

Пропонується, аби новий закон набрав чинності через 2 місяці з дня його опублікування.

Автор: Наталя Мамченко

