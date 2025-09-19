Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не противоречит предписаниям ст. 214 УПК и не указывает на наличие оснований для признания доказательств стороны обвинения недопустимыми.

УПК не предусматривает обязательного участия прокурора в ходе проведения обыска или осмотра места происшествия, поскольку проведение таких следственных действий относится, в том числе, и к полномочиям следователя, который их и провел. Принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 9 июля 2025 года по делу №585/2014/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК, и на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК закрыл уголовное производство в связи со смертью обвиняемого.

Апелляционный суд отменил этот приговор и закрыл уголовное производство на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК.

В кассационной жалобе жена умершего обвиняемого отмечает, что осмотр места происшествия был осуществлен до внесения сведений в ЕРДР. Утверждает, что это следственное действие и обыск проводились в отсутствие прокуроров, которые были назначены на следующий день.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений определение апелляционного суда.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не противоречит предписаниям ст. 214 УПК и не указывает на наличие оснований для признания доказательств стороны обвинения недопустимыми.

Положениями УПК не предусмотрено обязательное участие прокурора в ходе проведения обыска или осмотра места происшествия. Проведение таких следственных действий относится, в том числе, и к полномочиям следователя, которым и были проведены осмотр места происшествия и обыск во домовладении обвиняемого.

Таким образом, вынесение постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Автор: Наталя Мамченко

