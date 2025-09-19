Практика судів
Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

11:59, 19 вересня 2025
Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.
Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не суперечить приписам ст. 214 КПК та не вказує на наявність підстав для визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими.

КПК не передбачає обов’язкової участі прокурора в ході здійснення обшуку чи огляду місця події, оскільки проведення таких слідчих дій належить, у тому числі, й до повноважень слідчого, який їх і провів. Прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 9 липня 2025 року по справі №585/2014/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК, та на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК закрив кримінальне провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Апеляційний суд скасував цей вирок і закрив кримінальне провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК.

У касаційній скарзі дружина померлого обвинуваченого зазначає, що огляд місця події здійснено до внесення відомостей у ЄРДР. Стверджує, що ця слідча дія та обшук проводилися за відсутності прокурорів, які були призначені на наступний день.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін ухвалу апеляційного суду.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не суперечить приписам ст. 214 КПК та не вказує на наявність підстав для визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими.

Положеннями КПК не передбачено обов’язкової участі прокурора в ході здійснення обшуку чи огляду місця події. Проведення таких слідчих дій належить, у тому числі, й до повноважень слідчого, яким і було проведено огляд місця події та обшук у домоволодінні обвинуваченого.

Тож винесення постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їхнього проведення.

Автор: Наталя Мамченко

