Лицо имеет право на необходимую оборону, независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью – Верховный Суд

Это правило непосредственно указано в уголовном законе, а потому ссылки в некоторых судебных решениях на то обстоятельство, что лицо могло избежать посягательства или обратиться за помощью в правоохранительные органы, прямо противоречит уголовному закону.

Закон обеспечивает право лица на необходимую оборону, независимо от возможности избежать посягательства или обратиться за помощью. На это обратила внимание судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, доктор юридических наук Наталья Антонюк со ссылкой на соответствующую позицию КУС ВС по делу №382/1239/18 (пока постановление в Реестре еще не опубликовано – прим. ред.).

«Ключевые вещи о необходимой обороне, которые снова упускают из виду:

закон обеспечивает право на необходимую оборону независимо от возможности избежать посягательства или обратиться за помощью;

действия при необходимой обороне осознанны, а следовательно, тот факт, что повреждения причинены умышленно, автоматически не исключает состояния необходимой обороны;

если есть хотя бы одно из оснований, указанных в ч. 5 ст. 36 УК, то о превышении пределов необходимой обороны вообще не может идти речи», – отметила она.

Как заметила судья КУС ВС, в этом деле Верховный Суд указал, что конечной целью действий защищающегося является защита вышеупомянутых ценностей. Эта цель достигается путем отражения или пресечения посягательства. Защита при необходимой обороне проявляется только в активных действиях, которые по внешним признакам могут совпадать с признаками тех деяний, которые предусмотрены УК (например, причинение телесных повреждений).

Частью 5 ст. 36 УК предусмотрено, что независимо от тяжести вреда, который причинен посягающему, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица; нападения группы лиц, а также для отражения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение.

То есть, закон предусматривает, что в случае наличия хотя бы одного из условий, предусмотренных ч. 5 ст. 36 УК, лицо считается действовавшим в состоянии необходимой обороны.

Суд подчеркнул, что речь идет не о совершении действий с превышением пределов необходимой обороны, а именно о нахождении лица в этом состоянии. Как следствие, в случае констатации того факта, что имело место либо нападение вооруженного лица, либо нападение группы лиц, либо речь шла об отражении противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, лицо не подлежит уголовной ответственности за любые последствия, которые наступили вследствие совершения таких действий, в том числе и за последствия в виде смерти или причинения тяжких телесных повреждений.

Также коллегия судей отмечает, что случаются случаи, когда суды неправильно указывают на то, что лицо превысило пределы необходимой обороны, поскольку причинение последствий в виде смерти или тяжких телесных повреждений было умышленным.

Лицо, действующее в состоянии необходимой обороны, то есть причиняющее вред с целью защиты охраняемых законом прав и интересов, обычно действует умышленно. Совершение им действий по защите является осознанным, так как действия при необходимой обороне направлены на защиту законных прав и интересов, предотвращение возможности причинения им вреда.

Суд уже неоднократно подчеркивал в других своих решениях то, что лицо имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или возможности обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Это правило непосредственно указано в уголовном законе, а потому ссылки в некоторых судебных решениях на то обстоятельство, что лицо могло избежать посягательства или обратиться за помощью в правоохранительные органы, прямо противоречит уголовному закону.

В этом производстве сторона защиты считала, что судами не были применены императивные предписания ч. 5 ст. 36 УК, что привело к неправильной уголовно-правовой оценке действий осужденного, который находился в состоянии необходимой обороны. При этом защита считает, что осужденный защищался от нападения вооруженного лица, поскольку имело место нападение с металлической трубой, которой повреждалось имущество и причинялись телесные повреждения; к тому же такое лицо было не одно, а пришло к домовладению осужденного вместе с группой (всего три человека), а потому имело место нападение группы лиц; утверждает, что осужденный защищался от противоправного насильственного вторжения в его жилище, поскольку один из участников группы разбил стекла и пытался пройти в дом через полуоткрытую дверь.

Коллегия судей КУС ВС напомнила, что определение того, находилось ли лицо в состоянии необходимой обороны в каждом конкретном случае, должно оцениваться судом с учетом всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, подтвержденных надлежащими и допустимыми доказательствами.

У коллегии судей КУС ВС нет сомнений в том, что совместный приход трех человек ночью к дому лица, который сопровождался попытками проникнуть в дом одним из участников такой группы, имевшим при себе металлическую трубу, которой разбил окна и причинял повреждения жильцам такого дома, подпадает под те признаки, которые указаны в ч. 5 ст. 36 УК, а потому суд считает, что суды, констатировав указанные обстоятельства, неправильно применили уголовный закон, квалифицировав действия осужденного по статьям 124 и 121 УК.

Автор: Наталя Мамченко

