Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13174 о внесении изменений в Земельный кодекс.

Во время голосования не были поддержаны ключевые поправки №1 и №115, которые Комитет рекомендовал ко второму чтению. Как отметили народные депутаты, эти поправки предусматривают риск уничтожения Карпатских лесов и разрешение на застройку природоохранных зон.

Как подчеркнул докладчик, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, «законопроект предлагает упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их строительство на землях лесохозяйственного назначения».

«Это актуально сегодня для оборонной промышленности. В дальнейшем это будет полезно для восстановления промышленных мощностей и в послевоенный период также. Однако эти изменения не означают, что после принятия закона все леса будут массово застраиваться. Остается действующее положение, где каждое изменение целевого назначения будет, как и сейчас, согласовываться Кабинетом Министров», – пояснил он.

«Давайте честно говорить, что эти поправки о восстановлении жилья. Извините меня, восстановление жилья не требует отмены документации, которая касается охраны окружающей среды. Давайте не обманывать друг друга и честно говорить, о чем на самом деле эти поправки. Жилище, конечно, надо восстанавливать. Но разрешать застройку Карпат без всякого контроля, без всякого законодательного надзора, без всякой возможности обжаловать эти решения в судах – это откровенная профанация и обман», – указала народный депутат Инна Совсун.

Также предлагалось дополнить Земельный кодекс нормой, что изменение целевого назначения земельного участка государственной, коммунальной собственности, на котором расположены здания, сооружения, в пределах категории земель жилой и общественной застройки с целью его использования для размещения иностранных дипломатических представительств в Украине может осуществляться по решению землепользователя без разработки документации по землеустройству и без соблюдения определенных требований.

«Мы считаем, что разрешение на изменение целевого назначения земельного участка государственной или коммунальной собственности, на котором уже есть здания или сооружения, для размещения иностранных дипломатических представительств без необходимости разработки документации землеустройства может иметь негативные последствия. Например, риск хаотичной застройки или несистемного использования территорий, игнорирование интересов территориальной общины, потому что не планируется согласовывать с ней. При отсутствии требований к землеустройству и планированию появляется возможность маскировать под дипломатические цели совсем другие, например, коммерческие или жилые назначения. Указанные риски обостряются в связи с отсутствием в национальном законодательстве четко очерченного круга объектов, которые могут быть признаны дипломатическими представительствами... Также открывается возможность для массового изъятия земель лесопользования под промышленные и энергетические объекты, что угрожает еще большим уничтожением лесов...» – указал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Поскольку поправки №1 и №115 не были поддержаны, законопроект фактически принят в той редакции, которая была принята в первом чтении.

Законопроект в первом чтении предусматривал, что на период действия военного положения и в течение 5 лет после его завершения установление целевого назначения земельного участка, который передается в собственность, пользование бывшим собственникам уничтоженного вследствие войны недвижимого имущества (зданий, сооружений), право собственности на которое прекращено в связи с уничтожением, может осуществляться без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения земельного участка и видом функционального назначения территории, определенным соответствующей градостроительной документацией, при условии, что целевое назначение земельного участка будет определено в соответствии с назначением объекта недвижимого имущества до его уничтожения.

В статье 134 Земельного кодекса будет предусмотрено, что не подлежат продаже, передаче в пользование на конкурентных началах (на земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности в случае продажи, передачи в пользование земельных участков бывшим собственникам уничтоженного вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией, недвижимого имущества (зданий, сооружений), право собственности на которое прекращено в связи с уничтожением имущества.

Во время действия военного положения земельные отношения регулируются с учетом следующих особенностей:

Запрещается бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработка такой документации.

государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработка такой документации. Это положение не распространяется на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность собственникам расположенных на таких участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), бесплатную передачу земельных участков в частную собственность бывшим собственникам уничтоженного вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины недвижимого имущества, а также на бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу этого Кодекса.

В подпункте 11-1 п. 27 будет определено, что установление целевого назначения земельного участка, который передается в собственность, пользование бывшим собственникам уничтоженного вследствие вооруженной агрессии недвижимого имущества, может осуществляться без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения земельного участка и видом функционального назначения территории, определенным соответствующей градостроительной документацией, при условии, что целевое назначение будет определено в соответствии с назначением объекта недвижимого имущества до его уничтожения.

Положения, предусмотренные подпунктом 11-1, действуют в течение 5 лет со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Замечания ГНЭУ к первой редакции

В то же время, и к первой редакции законопроекта были существенные замечания. Как отметило ГНЭУ ВР:

В проекте отсутствует четкая правовая связь (привязка) между уничтоженным недвижимым имуществом и земельным участком, на котором оно находилось, что является основным условием для приобретения соответствующего права на земельный участок. То есть, не исключается, что собственнику уничтоженного имущества может быть предоставлен другой земельный участок , чем тот, на котором было расположено уничтоженное имущество. Кроме того, не все такое имущество связано с земельным участком (например, квартира в многоквартирном доме).

(привязка) между уничтоженным недвижимым имуществом и земельным участком, на котором оно находилось, что является основным условием для приобретения соответствующего права на земельный участок. То есть, не исключается, что собственнику уничтоженного имущества может быть предоставлен , чем тот, на котором было расположено уничтоженное имущество. Кроме того, не все такое имущество связано с земельным участком (например, квартира в многоквартирном доме). Речь идет о возможности несоблюдения правил соотношения между видом целевого назначения земельного участка и видом функционального назначения территории, определенным градостроительной документацией, что противоречит принципам «обеспечения рационального использования и охраны земель», «приоритета требований экологической безопасности». В проекте целевое назначение определяется в зависимости от «назначения объекта недвижимого имущества».

Автор: Наталя Мамченко

