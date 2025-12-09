Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14280 от 08.12.2025 «О внесении изменений в Закон Украины “Об автомобильном транспорте” относительно гармонизации требований к режимам труда и отдыха водителей и использованию тахографов со стандартами Европейского Союза».

Транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров или грузов и имеющие общую допустимую максимальную массу более 3,5 тонны или предназначенные для перевозки более чем девяти человек, включая водителя, должны будут быть оснащены цифровыми или умными тахографами.

Данные тахографа станут официальной информацией, используемой для контроля режимов труда и отдыха водителей, расследования дорожно-транспортных происшествий, а также для привлечения к ответственности.Эксплуатация авто без исправного тахографа будет запрещена.



Законопроект содержит положения о режиме труда и отдыха водителей. В нем нормативно закреплены положения о максимальной продолжительности ежедневного и еженедельного управления, минимальной продолжительности перерывов и отдыха, обязанностях перевозчика по организации труда водителей, а также запрет проводить регулярный еженедельный отдых в кабине автомобиля.

В частности, устанавливаются следующие нормативы.

Максимальная продолжительность ежедневного периода управления транспортным средством одним водителем не может превышать девяти часов.

Не более двух раз в течение одной календарной недели ежедневный период управления может быть продлен до десяти часов.

Общая продолжительность времени управления водителем в течение одной календарной недели не может превышать пятидесяти шести часов.

Общая продолжительность времени управления водителем в течение любых двух подряд календарных недель не может превышать девяноста часов.

Во время управления транспортным средством водитель не должен прерывать запись времени управления и других видов деятельности, фиксируемых контрольным устройством (тахографом), за исключением случаев, связанных с безопасностью дорожного движения, устранением угрозы жизни или здоровью людей, ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий или технических неисправностей транспортного средства.

В случае если транспортным средством управляют по очереди два или более водителя в рамках одного рейса, эи требования применяются к каждому водителю отдельно. В таком случае период, в течение которого один водитель управляет транспортным средством, а другой находится в транспортном средстве и готов приступить к управлению, но не выполняет другой работы, может засчитываться в рабочее время последнего.

Водитель после периода непрерывного управления транспортным средством продолжительностью не более четырех часов тридцати минут обязан сделать перерыв общей продолжительностью не менее сорока пяти минут, если он не начинает период ежедневного или еженедельного отдыха.

Перерыв может быть разделен на две части, каждая из которых должна составлять непрерывный период, причем первая часть должна быть не менее пятнадцати минут, а вторая — не менее тридцати минут.

В этом случае общая продолжительность перерыва должна составлять не менее сорока пяти минут, а перерывы должны быть распределены таким образом, чтобы не допустить превышения установленной продолжительности непрерывного управления транспортным средством.

Во время перерыва водитель не должен выполнять другую работу, связанную с перевозкой, и должен использовать это время исключительно для отдыха, питания или личных потребностей. Перерывы не засчитываются в ежедневные или еженедельные периоды отдыха.

Водитель обязан в течение каждого любого двадцатичетырехчасового промежутка времени, отсчитываемого от окончания предыдущего ежедневного или еженедельного периода отдыха, получить ежедневный период отдыха.Регулярный ежедневный период отдыха составляет не менее одиннадцати часов непрерывно. В качестве альтернативы такой регулярный ежедневный период отдыха может быть разделен на два отдельных периода, первый из которых составляет не менее трех часов непрерывно, а второй — не менее девяти часов непрерывно; в таком случае общая продолжительность ежедневного отдыха равна по крайней мере двенадцати часам.

Сокращенный ежедневный период отдыха составляет не менее девяти часов непрерывно, но менее одиннадцати часов, и может применяться не более трех раз между двумя последовательными еженедельными периодами отдыха.

В течение каждой календарной недели водитель обязан получить один еженедельный период отдыха продолжительностью не менее сорока пяти часов или один регулярный еженедельный период отдыха и один сокращенный еженедельный период отдыха продолжительностью не менее двадцати четырех часов, при условии предоставления компенсации сокращения в дополнительный период отдыха, который присоединяется к другому периоду отдыха продолжительностью не менее девяти часов.

Не допускается проведение регулярного еженедельного периода отдыха водителем в кабине транспортного средства. Сокращенный еженедельный период отдыха может проводиться в кабине транспортного средства при наличии соответствующих спальных мест и соблюдении требований относительно стоянки транспортного средства в безопасном и предназначенном для этого месте.

Автор: Тарас Лученко

