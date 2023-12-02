Национальная школа судей обнародовала план работы на декабрь

Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на декабрь 2023 года.

Национальная школа судей Украины обнародовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержки квалификации, периодического обучения судей на декабрь.

План обнародован с целью повышения уровня их квалификации, подготовки и периодического обучения с целью повышения уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны за счет средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами декабрь 2023 года.

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