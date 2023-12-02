Національна школа суддів оприлюднила план роботи на грудень

З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на грудень 2023 року.

Національна школа суддів України оприлюднила календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів на грудень.

План оприлюднили з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації, підготовки та періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами грудень 2023 року.

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