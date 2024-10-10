Президенту внесут представление о назначении двух судей

ВСП принял решение о внесении представлений Президенту о назначении двух судей на должности в местные суды.

Высший совет правосудия 10 октября принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении двух судей на должности в местные суды.

Как сообщили в ВСП, речь идет о судьях:

Витере Игоре Романовиче – на должность судьи Владимир-Волынского городского суда Волынской области;

Душине Алексее Владиславовиче – на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, которые свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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