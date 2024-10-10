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Президентові внесуть подання про призначення двох суддів

12:08, 10 жовтня 2024
ВРП ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.
Президентові внесуть подання про призначення двох суддів
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Вища рада правосуддя 10 жовтня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.

Як повідомили у ВРП, мова йде про суддів:

Вітера Ігоря Романовича – на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області;

Душина Олексія Владиславовича – на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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суддя президент ВРП

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