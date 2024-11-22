Судьи ВС обсудили целесообразность специализации судей по рассмотрению уголовных производств по военным и другим международным преступлениям

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что специализация судей позволит обеспечить максимально высокое качество рассмотрения дел и принятых по результатам рассмотрения судебных решений.

С началом полномасштабной войны, когда на рассмотрение судов начали массово поступать уголовные производства по военным преступлениям, стало очевидно, что без детального анализа норм международного права при рассмотрении этой категории дел национальным судам не обойтись. Именно поэтому судьи на регулярной основе проходят соответствующие учения и исследуют международный опыт. В то же время проблематика рассмотрения дел, связанных с войной, для украинских судов не нова, поскольку судебная практика по определенным вопросам формировалась еще с 2014 года, сообщает официальный сайт ВС.

Разом із тим сьогодні жваво обговорюється питання про запровадження спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо воєнних та інших міжнародних злочинів.

Безперечно, спеціалізація суддів дасть змогу забезпечити максимально високу якість розгляду справ і ухвалених за результатами такого розгляду судових рішень. Однак до вирішення питання про запровадження спеціалізації необхідно підходити комплексно й послідовно, а також враховувати низку факторів, насамперед наявність кадрового ресурсу.

На це звернув увагу Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час круглого столу, присвяченого обговоренню спеціалізації суддів в Україні у справах про воєнні та інші міжнародні злочини.

Так, Голова ВС зауважив, що на сьогодні половина посад суддів є вакантними і оскільки кадрове наповнення судів очевидно займе ще досить багато часу, то станом на зараз ми можемо говорити про запровадження спеціалізації в майбутньому, але, на жаль, не такому близькому.

У цьому контексті Станіслав Кравченко зауважив, що суттєво вплинути на кадрове забезпечення судової системи може спрощення процедур добору суддів і створення нової мережі судів шляхом їх укрупнення.

Водночас на сьогодні в разі необхідності та за наявності достатнього кадрового ресурсу збори суддів можуть ухвалити рішення про запровадження спеціалізації суддів щодо розгляду певної категорії справ, адже чинне законодавство передбачає таку можливість.

Модеруючи одну із сесій круглого столу, суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Наталія Марчук зазначила, що кримінальні провадження щодо воєнних злочинів розглядаються далеко не в кожному суді, тому необхідності запроваджувати спеціалізацію в усіх судах немає.

Також Наталія Марчук акцентувала на постійному навчанні суддів, завдяки якому вони мають широку спеціалізацію і можуть розглядати як кримінальні провадження щодо воєнних та військових злочинів, так і будь-які інші категорії справ. Аналіз судової практики свідчить, що, якщо порівняти з 2022 роком, то якість судових рішень у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів значно зросла, зокрема завдяки безперервному вдосконаленню суддями своїх професійних знань.

Суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Віктор Остапук у рамках панельної дискусії зазначив, що в загальному розумінні спеціалізація потрібна. Але законодавцю необхідно враховувати вимоги до суддів, які розглядатимуть воєнні та військові злочини, наприклад щодо стажу.

«Коли суд невеликий, а кримінальних проваджень там багато, то ніяка спеціалізація не врятує, і це треба розуміти. Я погоджуюся, що спеціалізація необхідна, є необхідність виносити це питання на збори суддів, але це не повинно бути обов’язковою умовою. Все має робитися для ефективності та оперативності роботи», – зауважив спікер.

У заході також взяли участь голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Олександр Марчук і начальник відділу міжнародного співробітництва ВС Ліна Губар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.