ВСП уволил судью Коминтерновского райсуда Одесской области Павла Доброва

Судья уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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Высший совет правосудия уволил судью Коминтерновского районного суда Одесской области Павла Доброва за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом информирует ВСП.

Так, 4 марта ВСП принял решение об увольнении судьи Коминтерновского районного суда Одесской области Доброва Павла Владимировича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

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