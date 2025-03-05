В Хмельницком судили 32-летнего мужчину, который воровал шоколадки из магазина

Безработный мужчина заходил в магазины и выносил плитки шоколада.

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В Хмельницком наказали 32-летнего местного жителя, который воровал шоколадки из магазинов. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Согласно материалам дела, безработный хмельничанин совершил первую кражу в день своего рождения – 21 января этого года. Тогда он украл четыре плитки чёрного шоколада на общую сумму 676 гривен из магазина «Аврора» на улице Проскуровская в областном центре.

Уже через два дня, 23 января, он снова украл две плитки шоколада на сумму 281 гривну, но уже в другом магазине «Аврора» на Соборной. 27 января в магазине «Аврора» на Каменецкой он немного «изменил традиции» и взял с полки вакуумные беспроводные наушники стоимостью 332 гривны. Однако 1 февраля вернулся к старому – украл пять плиток шоколада на сумму 538 гривен в ТЦ «Таврия В».

Хмельницкий межрайонный суд пришёл к выводу, что вина мужчины подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, протоколами, составленными правоохранителями, заявлениями представителей магазинов и фотофиксацией.

Сам обвиняемый также письменно полностью признал свою вину. Однако в судебное заседание он не явился и не сообщил суду причины своего отсутствия.

Суд назначил хмельничанину административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Также с него взыскан судебный сбор в пользу государства в размере 605 гривен.

Постановление ещё может быть обжаловано в Хмельницкий апелляционный суд.

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