У Хмельницькому судили 32-річного чоловіка, який крав шоколадки з магазину

Безробітний чоловік заходив до магазинів і виносив плитки шоколаду.

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У Хмельницькому покарали 32-річного місцевого жителя, який крав шоколадки з магазинів. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

За матеріалами справи, непрацюючий хмельничанин першу крадіжку вчинив у день свого народження, 21 січня цього року. Тоді чотири плитки чорного шоколаду на загальну суму 676 гривень він поцупив із магазину «Аврора», що на вулиці Проскурівська в обласному центрі.

Ще дві плитки шоколаду на загальну суму 281 гривень чоловік поцупив вже через день, 23 січня цього року в приміщенні магазину «Аврора» та вже на Соборній. 27 січня у магазині «Аврора» по Кам’янецькій він дещо відступив від «традиції» та прихопив із полиці вакуумні бездротові навушники вартістю 332 гривень. Та вже 1 лютого цього року повернувся до старого – викрав п’ять плиток шоколаду на загальну суму 538 гривень у ТЦ «Таврія В».

Хмельницький міськрайонний суд прийшов до висновку, що вина чоловіка підтверджується сукупністю зібраних по справі доказів, складеними правоохоронцями протоколами, заявами представників магазинів, фотозображеннями.

Свою вину письмово повністю визнав і він сам. Проте в судове засідання не з’явився і про причини неявки суд не повідомив.

Суд наклав на хмельничанина адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту строком на 15 діб. На користь держави з нього стягнуто судовий збір в сумі 605 гривень.

Постанова ще може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду.

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