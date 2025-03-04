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З березня проіндексовано також страхові пенсії, призначені у 2021-2024 роках — Пенсійний фонд

14:17, 4 березня 2025
Для пенсій, призначених у 2021-2024 роках, застосують різні коефіцієнти підвищення виплат.
З березня проіндексовано також страхові пенсії, призначені у 2021-2024 роках — Пенсійний фонд
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році» передбачено проведення індексації пенсій у 2025 році на коефіцієнт 1,115.

Пенсійний фонд України повідомив, що водночас за рішенням Уряду з метою зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2024 року включно, з 1 березня 2025 року перераховано шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, на коефіцієнт збільшення:

  • для пенсій, призначених у 2021 році, – 1,0575;
  • для пенсій, призначених у 2022 році, – 1,046;
  • для пенсій, призначених у 2023 році, – 1,0345;
  • для пенсій, призначених у 2024 році, — 1,023.

У ПФ додали, що підставою для підвищення цих виплат є підпункт 6 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209  «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році».

Раніше ми писали, що завдяки індексації для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.  Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше 100 гривень і більше 1500 гривень.

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