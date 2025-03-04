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ВРП звільнила суддю Голосіївського райсуду Києва Оксану Мирошниченко

13:59, 4 березня 2025
За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя визнана такою, що не відповідає займаній посаді.
ВРП звільнила суддю Голосіївського райсуду Києва Оксану Мирошниченко
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Голосіївського районного суду міста Києва Оксану Мирошниченко, яка за результатами кваліфікаційного оцінювання визнана такою, що не відповідає займаній посаді. Про це інформує ВРП.

Так, ВРП під час засідання 4 березня 2025 року ухвалила рішення про звільнення Мирошниченко Оксани Володимирівни з посади судді Голосіївського районного суду міста Києва на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

Рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів Оксану Мирошниченко визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

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суддя ВРП Голосіївський райсуд Києва

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