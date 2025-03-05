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У ДПС пояснили, який порядок надсилання податкової вимоги

15:48, 5 березня 2025
Податкова вимога може надсилатися контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.
У ДПС пояснили, який порядок надсилання податкової вимоги
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Податкова служба в Івано-Франківській області нагадує нюанси  надсилання податкової вимоги.

Зазначається, що відповідно до ст. 59 ПКУ у разі, коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу.

Податкова вимога має містити відомості про факт виникнення податкового боргу та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Податкова вимога надсилається також платникам, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановлені ПКУ строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

У разі виникнення у платника податків податкового боргу контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Звертаємо увагу, що податковий орган не надсилає/не вручає податкову вимогу та не застосовує заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060,0 грн). У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

Строк давності, визначений п. 102.4 ПКУ для стягнення податкового боргу, в такому разі розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу в сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У податковій службі нагадують, що дізнатися про наявність чи відсутність заборгованості перед бюджетом громадяни можуть через Електронний кабінет платника податків або з допомогою безкоштовного мобільного застосунку «Моя податкова», а також вони можуть звернутися до Центрів обслуговування платників за місцем реєстрації.

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