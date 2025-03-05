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В ГНС пояснили, какой порядок направления налогового требования

15:48, 5 марта 2025
Налоговое требование может направляться контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.
В ГНС пояснили, какой порядок направления налогового требования
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области напоминает о нюансах отправки налогового требования.

Отмечается, что в соответствии со ст. 59 Налогового кодекса Украины, в случае возникновения у налогоплательщика налогового долга, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование.

Налоговое требование должно содержать информацию о факте возникновения налогового долга и правах налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанности погасить налоговый долг и возможных последствиях его непогашения в установленный срок, предупреждение об описе активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога, а также о возможных дате и времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование также направляется налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительного направления (вручения) налогового уведомления-решения.

В случае возникновения у налогоплательщика налогового долга контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определённом для направления (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учёта налогоплательщика, где зафиксирован его налоговый долг.

Обращаем внимание, что налоговый орган не направляет/не вручает налоговое требование и не применяет меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (3060,0 грн). В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего сто восемьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.

Срок давности, определённый п. 102.4 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не ранее дня возникновения налогового долга в сумме, превышающей сто восемьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан.

В налоговой службе напоминают, что узнать о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом граждане могут через Электронный кабинет налогоплательщика или с помощью бесплатного мобильного приложения «Моя налоговая», а также они могут обратиться в Центры обслуживания налогоплательщиков по месту регистрации.

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