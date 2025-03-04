ВСП уволил судью Голосеевского райсуда Киева Оксану Мирошниченко

По результатам квалификационного оценивания судья признана не соответствующей занимаемой должности.

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Высший совет правосудия уволил судью Голосеевского районного суда города Киева Оксану Мирошниченко, которая по результатам квалификационного оценивания признана не соответствующей занимаемой должности. Об этом информирует ВРП.

Так, ВСП во время заседания 4 марта 2025 принял решение об увольнении Мирошниченко Оксаны Владимировны с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева на основании подпункта 4 пункта 16 раздела ХV «Переходные положения» Конституции Украины.

Решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов Оксана Мирошниченко признана не соответствующей занимаемой должности.

Согласно пункту 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, определенном законом. Выявление по результатам такой оценки несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели или отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности.

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