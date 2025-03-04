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С марта проиндексированы также страховые пенсии, назначенные в 2021-2024 годах — Пенсионный фонд

14:17, 4 марта 2025
Для пенсий, назначенных в 2021-2024 годах, будут применены разные коэффициенты повышения выплат.
С марта проиндексированы также страховые пенсии, назначенные в 2021-2024 годах — Пенсионный фонд
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабинета Министров Украины от 25.02.2025 № 209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году» предусмотрено проведение индексации пенсий в 2025 году на коэффициент 1,115.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что одновременно по решению Правительства с целью уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по обращениям, поступившим до 31 декабря 2024 года включительно, с 1 марта 2025 года пересчитаны путем увеличения показателя средней заработной платы в Украине на коэффициент увеличения:

  • для пенсий, назначенных в 2021 году, – 1,0575;
  • для пенсий, назначенных в 2022 году, – 1,046;
  • для пенсий, назначенных в 2023 году, – 1,0345;
  • для пенсий, назначенных в 2024 году, — 1,023.

В ПФ добавили, что основанием для повышения этих выплат является подпункт 6 пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 25.02.2025 № 209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году».

Ранее сообщалось, что благодаря индексации для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Размер повышения рассчитывается индивидуально, но он не может составлять менее 100 и более 1500 гривен.

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