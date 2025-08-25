Практика судов
Ушла из жизни судья Днепровского райсуда Киева Мирослава Марченко

12:35, 25 августа 2025
Оборвалась жизнь судьи Марченко Мирославы Вячеславовны.
Ушла из жизни судья Днепровского райсуда Киева Мирослава Марченко
Днепровский районный суд города Киева сообщил, что 24 августа из жизни ушла судья Марченко Мирослава Вячеславовна.

Мирослава Вячеславовна в 1995 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности правоведение.

Свой рабочий путь начала с должностей: секретаря, консультанта и помощника судьи судебной палаты Верховного Суда Украины по уголовным делам.

Указом Президента Украины от 14 октября 2002 года № 926/2002 Мирослава Вячеславовна назначена на должность судьи Днепровского районного суда г. Киева.

Согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 10 апреля 2008 года № 260-VI избрана судьёй Днепровского районного суда г. Киева бессрочно.

«Мирослава Вячеславовна много лет преданно работала в сфере правосудия. Она была высокопрофессиональным судьёй, сочетала в себе принципиальность и справедливость с человечностью и искренностью.

Для коллег она навсегда останется примером преданности профессии и служению закону. Для родных — любящей мамой и дочерью. Для всех — Человеком с большой буквы.

Это невосполнимая утрата для нашего коллектива и всей судебной общины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в это тяжёлое время. Пусть светлая память о Мирославе Вячеславовне всегда живёт в наших сердцах», — поделились болью утраты в Днепровском райсуде.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Мирославы Вячеславовны.

