Пішла з життя суддя Дніпровського райсуду Києва Мирослава Марченко

Обірвалося життя судді Марченко Мирослави Вячеславівни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпровський районний суд міста Києва повідомив, що 24 серпня із життя пішла суддя Марченко Мирослава Вячеславівна.

Мирослава Вячеславівна у 1995 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство.

Розпочала свій робочий шлях з посад: секретаря, консультанта та помічника судді судової палати Верховного Суду України з кримінальних справ.

Указом Президента України від 14 жовтня 2002 року № 926/2002 Мирослава Вячеславівна призначена на посаду судді Дніпровського районного суду м. Києва.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 10 квітня 2008 року № 260-VI обрана суддею Дніпровського районного суду м. Києва безстроково.

«Мирослава Вячеславівна багато років віддано працювала у сфері правосуддя. Вона була високопрофесійним суддею, поєднувала в собі принциповість і справедливість із людяністю та щирістю.

Для колег вона назавжди залишиться прикладом відданості професії та служінню закону. Для рідних - люблячою мамою і донькою. Для всіх - Людиною з великої літери.

Це непоправна втрата для нашого колективу та усієї судової спільноти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у цей важкий час. Нехай світла пам’ять про Мирославу Вячеславівну завжди живе у наших серцях», — поділили біль втрати у Дніпровському райсуді.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Мирослави Вячеславівни.